Gaudenzi e la speranza su Sinner: "Ho un sogno nel cassetto"

TORINO - Andrea Gaudenzi si gode il successo delle Atp Finals a Torino , nella sua Italia, oltre ogni previsione: "Siamo contentissimi di Torino, di questi quattro anni, siamo andati oltre le aspettative - le parole del presidente dell'Atp ed ex tennista azzurro - venivamo da Londra, qualche preoccupazione c’era, poi è arrivato anche il Covid. Invece benissimo. E la cosa che mi ha sorpreso di più è l’integrazione con la città: Torino ha abbracciato l’evento, vivi il tennis in ogni momento".

Il sogno di Gaudenzi

Gaudenzi ha un sogno per stasera, quando ci saranno, in contemporanea, la sfida tra Sinner e Medvedev alle Atp Finals di Torino e Belgio-Italia della Nations League di calcio a Bruxelles: "Sono il primo fan del tennis, sono sempre stato un po’ invidioso del calcio che ci ha sovrastato, adesso Sinner sta tirando su il tennis. Se stasera il tennis batte il calcio in termini di audience io sono la persona più contenta del mondo. Sarebbe la prima volta, credo. Sarebbe stupendo, un sogno".