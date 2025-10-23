Cobolli perde con Sinner ma la reazione è da campione: cosa ha fatto dopo la sconfitta a Vienna con Jannik

Jannik Sinner è uscito vincitore dal derby contro Flavio Cobolli andato in scena al secondo turno dell'ATP 500 di Vienna. L'ex numero uno al mondo ha impiegato poco meno di due ore per imporsi con lo score di 6-2 7-6 e qualificarsi per i quarti di finale sul cemento indoor in Austria. Ancora imbattuto contro i connazionali a livello ATP (17-0), Sinner ha sconfitto per la prima volta in carriera Cobolli e l'ha fatto al termine di un incontro spettacolare e ricco di emozioni. Il merito è soprattutto del romano, che nel secondo set è riuscito a tenere testa al più quotato connazionale, dandogli parecchio filo da torcere. Non a caso, al momento di salutare il Center Court di Vienna, il pubblico gli ha tributato un lungo e sentito applauso. C'è da dire che Cobolli ci ha messo del suo con un bel gesto a fine partita.