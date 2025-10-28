Scintille tra Bublik e Popyrin, non si stringono la mano alla fine della partita: fischi del pubblico. Svelato il possibile motivo

Uno dei match più attesi della giornata inaugurale del Masters 1000 di Parigi era quello che metteva di fronte Alexander Bublik e Alexei Popyrin, pronti a battagliare per un posto al secondo turno. La sfida non è stata particolarmente avvincente dato che il kazako si è rivelato nettamente superiore e ha trionfato con un comodo 6-4 6-3 in appena un'ora e un quarto. Ben 13 gli ace scagliati da Bublik, il quale si è ripetuto dopo il trionfo ottenuto quest'anno sulla terra rossa di Madrid - sempre in due set - e ha confermato il buon momento di forma che sta attraversando. Nonostante ciò, quest'incontro di primo turno è stato il più chiacchierato. La ragione è un inusuale episodio che si è verificato al termine: i due giocatori non si sono stretti la mano.