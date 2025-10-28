Corriere dello Sport.it
Musetti-Sonego, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sul cemento indoor in Francia sarà derby azzurro: per il carrarino sarà l'esordio nel torneo, mentre il torinese è reduce da una bella vittoria ai danni di Korda
2 min
TagsLorenzo MusettiLorenzo SonegoMasters 1000 Parigi

Dopo Sinner-Cobolli la scorsa settimana a Vienna, un altro derby azzurro andrà in scena su un prestigioso palcoscenico del circuito ATP. Si tratta di quello tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che si affronteranno nel match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Il classe 2002 è reduce dalla semifinale raggiunta a Vienna e, in qualità di settima testa di serie, ha beneficiato di un bye al primo turno. Vincere vorrebbe dire incamerare altri punti preziosi in chiave Finals e avvicinare l'obiettivo Torino. È invece già al secondo incontro il torinese, protagonista di una convincente vittoria al debutto ai danni dello statunitense Sebastian Korda. Nel suo caso l'obiettivo è chiudere al meglio una stagione piena di alti e bassi e magari riavvicinarsi alla top 40.

Musetti-Sonego, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Sonego, che mette in palio un biglietto per il terzo turno, è in programma mercoledì 29 ottobre come quarto match sul Court 1, con inizio previsto non prima delle 15:30.

I precedenti tra Musetti e Sonego

Musetti ha vinto l'unico confronto diretto, nel 2024, sul cemento indoor di Vienna (6-3 6-2).

Dove vedere il derby in tv

La sfida tra Musetti e Sonego verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

