Bublik al veleno su Moutet dopo la vittoria a Parigi: "Dovevo solo punirlo..."

PARIGI (FRANCIA) - Coda al veleno per il match tra Alexander Bublik e Corentin Moutet , valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi e vinto in due set (6-3, 7-5) dal kazako (n.16 Atp) che con il francese aveva avuto già un pesante scontro lo scorso marzo nel Challenger di Phoenix.

Le parole di Moutet alla vigilia della sfida con Bublik

Allora si sfiorò la rissa in campo, con l'arbitro costretto a separare i due tennisti, stavolta Bublik ha aspettato la fine della partita per attaccare verbalmente Moutet che aveva sua volta aveva 'acceso' la sfida alla vigilia: "È irrispettoso verso tutti gli altri tennisti - le parole del francese prima di affrontare il kazako -. Abbiamo avuto discussioni in passato perché non rappresenta i miei valori di atleta. Sarò super motivato a mandarlo a casa, con l'aiuto dei tifosi".

La replica del kazako dopo la vittoria a Parigi

Questa invece la 'replica' di Bublik (che agli ottavi affronterà lo statunitesense n.4 del mondo Tayllor Fritz) dopo la partita di Parigi: "Ha parlato troppo prima della partita e dovevo solo punirlo, non avevo altre opzioni - ha detto il kazako dopo il successo di oggi (29 ottobre) -. Ha detto che avrebbe fatto di tutto per mandarmi a casa, quindi sono contento che viva a Parigi, visto che casa sua non è troppo lontana con il taxi". Dopo il ko di Musetti nel derby azzurro con Sonego oltretutto Bublik è ancora in corsa per le Atp Finals di Torino (staccherà il pass solo e unicamente in caso di vittoria nel torneo di Parigi).