Bublik e Moutet, rissa sfiorata: l’arbitro scende di corsa per separarli

ROMA - Non è il Far West ma un campo da tennis. Durante i quarti di finale del Challenger di Phoenix, Alexander Bublik e Corentin Moutet hanno dato vita a un battibecco che ha messo il match totalmente in secondo piano. La partita, durata due ore e venticinque minuti, ha visto momenti di alta tensione, come quando Moutet ha dichiarato di non essere pronto alla risposta, a cui Bublik ha risposto con un esplicito "Non me ne frega un c...". Da lì la prima scintilla.