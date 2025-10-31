Pazzesco Rune, è già in campo dopo l'operazione al tendine d'achille: il video dello strano allenamento è virale
Sono trascorse meno di due settimane dalla rottura del tendine d'Achille, ma Holger Rune è già in campo. Non è passato inosservato il video postato sui social dal giovane tennista danese, che ha sorpreso tutti pubblicando un filmato in cui si allena. Era lo scorso 18 ottobre quando, durante la semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma contro Humbert, Rune aveva sentito uno schiocco all'altezza del tendine d'Achille ed era stato costretto a ritirarsi in lacrime. Poco dopo era arrivata la diagnosi: rottura del tendine e necessità di operarsi. Il giocatore di Gentofte si è dunque sottoposto a un intervento chirurgico, ricevendo numerosi messaggi di solidarietà da parte di colleghi e appassionati una volta condivisa la foto dal letto d'ospedale. Per un infortunio del genere ci vogliono all'incirca sei mesi prima di poter tornare a giocare; Rune, dal canto suo, ha voluto riprendere la racchetta in mano al più presto come testimonia il video apparso sul suo profilo Instagram.
Rune, lo strano allenamento
Nonostante il tutore alla gamba sinistra, stesa per lungo e appoggiata su un cuscino, il danese non si è lasciato scoraggiare. Seduto su una sedia, con la racchetta nella mano destra, ha colpito una serie di dritti mentre l'allenatore gli lanciava delle palline. In seguito ha anche provato una serie di servizi. "Mantenendo la riabilitazione divertente" ha scritto Rune, dimostrando di affrontare questo terribile infortunio con lo spirito giusto. Restare ai box a lungo è inevitabilmente un duro colpo, specialmente in questo momento della sua carriera, con la top 10 a un passo e tanta voglia di far bene. Affrettare i tempi però non è una buona idea, dunque la cosa migliore è non perdere il sorriso e vivere questo periodo con pazienza e ottimismo.