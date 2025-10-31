Pazzesco Rune, è già in campo dopo l'operazione al tendine d'achille: il video dello strano allenamento è virale

Sono trascorse meno di due settimane dalla rottura del tendine d'Achille, ma Holger Rune è già in campo. Non è passato inosservato il video postato sui social dal giovane tennista danese, che ha sorpreso tutti pubblicando un filmato in cui si allena. Era lo scorso 18 ottobre quando, durante la semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma contro Humbert, Rune aveva sentito uno schiocco all'altezza del tendine d'Achille ed era stato costretto a ritirarsi in lacrime. Poco dopo era arrivata la diagnosi: rottura del tendine e necessità di operarsi. Il giocatore di Gentofte si è dunque sottoposto a un intervento chirurgico, ricevendo numerosi messaggi di solidarietà da parte di colleghi e appassionati una volta condivisa la foto dal letto d'ospedale. Per un infortunio del genere ci vogliono all'incirca sei mesi prima di poter tornare a giocare; Rune, dal canto suo, ha voluto riprendere la racchetta in mano al più presto come testimonia il video apparso sul suo profilo Instagram.