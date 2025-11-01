Paolini-Sabalenka, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo l'esordio vincente in doppio in coppia con Sara Errani , Jasmine Paolini è finalmente pronta al debutto anche nel tabellone di singolare delle Wta Finals , il torneo in programma a Riyadh, Arabia Saudita, dall’1 all’8 novembre che chiude la stagione del tennis femminile. Per l'azzurra si tratta della seconda partecipazione consecutiva e la sua corsa inizierà contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka .

Paolini-Sabalenka, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e Sabalenka, valida per il Round Robin delle Wta Finals di Riyadh, è in programma domenica 2 novembre a partire dalle ore 15:00.

I precedenti tra Paolini e Sabalenka

Sono sette i precedenti tra Sabalenka e Paolini con la bielorussa avanti 5-2 nel conto dei confronti diretti. La numero uno del mondo ha vinto anche l'ultima sfida, risalente alla semifinale del Wta 500 di Stoccarda di quest'anno.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Wta Finals 2025 saranno trasmesse in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis come riferimento. Sarà disponibile anche la diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

Wta Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000

VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000

VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000