Musetti-Muller, quarti Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è stato a soli due punti dalla sconfitta e al dover dire addio al sogno ATP Finals. Dopo 2 ore e 24 minuti è però riuscito a superare Stan Wawrinka, in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-4, e a regalarsi l'accesso ai quarti di finale dell'ATP 250 di Atene. Il carrarino è apparso molto nervoso nel corso del match, anche in virtù della pressione di dover vincere a tutti i costi per sperare di qualificarsi per Torino, tuttavia è stato bravo a non disunirsi del tutto e a crederci anche quando sembrava spacciato, come ad esempio sotto 5-4 nel tie-break del secondo set. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro il francese Alexandre Muller, il quale arriverà all'appuntamento particolarmente provato fisicamente. Ha infatti vinto due incontri al tie-break del terzo set - contro Struff ed Etcheverry - per un totale di circa 5 ore e un quarto trascorse in campo.