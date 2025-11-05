Musetti-Muller, quarti Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti è stato a soli due punti dalla sconfitta e al dover dire addio al sogno ATP Finals. Dopo 2 ore e 24 minuti è però riuscito a superare Stan Wawrinka, in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-4, e a regalarsi l'accesso ai quarti di finale dell'ATP 250 di Atene. Il carrarino è apparso molto nervoso nel corso del match, anche in virtù della pressione di dover vincere a tutti i costi per sperare di qualificarsi per Torino, tuttavia è stato bravo a non disunirsi del tutto e a crederci anche quando sembrava spacciato, come ad esempio sotto 5-4 nel tie-break del secondo set. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro il francese Alexandre Muller, il quale arriverà all'appuntamento particolarmente provato fisicamente. Ha infatti vinto due incontri al tie-break del terzo set - contro Struff ed Etcheverry - per un totale di circa 5 ore e un quarto trascorse in campo.
Musetti-Muller, orario e quando gioca
Il match tra Musetti e Muller, valido per i quarti di finale del torneo di Atene, è in programma giovedì 6 novembre non prima delle ore 14:00 italiane sul Center Court.
Musetti-Muller, i precedenti
Il tennista francese ha vinto l'unico confronto diretto, sulla terra rossa di Marrakech nel 2023, con il punteggio di 6-3 1-6 6-4.
Dove vedere il match in tv
La sfida di Lorenzo Musetti sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Max e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 250 Atene, il montepremi
PRIMO TURNO – € 8.220
SECONDO TURNO – € 13.455
QUARTI DI FINALE – € 23.170
SEMIFINALE – € 39.995
FINALE – € 68.035
VINCITORE – € 116.690