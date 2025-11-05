Musetti parte bene ad Atene: quante vittorie gli mancano per qualificarsi alle Atp Finals

Lorenzo Musetti tiene vive le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro aveva un solo risultato a disposizione nel suo match di secondo turno nell'ATP 250 di Atene e non ha sbagliato, superando un veterano come Stan Wawrinka per 4-6 7-6 6-4. Non è stata una passeggiata di salute per Musetti, costretto a battagliare per quasi due ore e mezza contro un avversario che ha disputato una prestazione davvero notevole. Lorenzo è comunque riuscito ad avere la meglio, approdando così ai quarti di finale, dove troverà ad attenderlo il francese Alexandre Muller.