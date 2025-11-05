Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Musetti parte bene ad Atene: quante vittorie gli mancano per qualificarsi alle Atp Finals

Il tennista azzurro ha debuttato in Grecia con un successo in rimonta ai danni di Stan Wawrinka: la situazione aggiornata nella Race in chiave Torino
2 min
TagsLorenzo MusettiATP 250 AteneAtp Finals

Lorenzo Musetti tiene vive le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro aveva un solo risultato a disposizione nel suo match di secondo turno nell'ATP 250 di Atene e non ha sbagliato, superando un veterano come Stan Wawrinka per 4-6 7-6 6-4. Non è stata una passeggiata di salute per Musetti, costretto a battagliare per quasi due ore e mezza contro un avversario che ha disputato una prestazione davvero notevole. Lorenzo è comunque riuscito ad avere la meglio, approdando così ai quarti di finale, dove troverà ad attenderlo il francese Alexandre Muller.

Race per Torino, la situazione aggiornata

Come riporta il sito ufficiale del circuito ATP, attualmente Lorenzo Musetti è in nona posizione a quota 3.685 punti. Dista ben 160 lunghezze il canadese Felix Auger-Aliassime, ottavo con 3.845 punti e virtualmente qualificato al Master. L'azzurro potrebbe accorciare le distanze qualora dovesse approdare in semifinale, salendo a quota 3.735 punti. Tuttavia avrebbe poi bisogno di altre due vittorie per effettuare il sorpasso e volare a Torino. Un successo è in cascina, ne mancano tre. Ciò che non cambia per Musetti è il compito: per qualificarsi alle ATP Finals deve vincere il torneo di Atene.

