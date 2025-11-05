Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE

ATENE (GRECIA) - È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti all' Atp 250 di Atene . Il tennista carrarino, n.9 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, sfida sul cemento indoor greco il veterano svizzero Stan Wawrinka (wild card, n.159 della classifica Atp). Sfida fondamentale per il futuro a breve termine dell'azzurro. Il toscano dà infatti il via a una complicata rincorsa alle Atp Finals , in programma a Torino dal prossimo 9 novembre , nel testa a testa a distanza con Auger-Aliassime . Lorenzo non ha però alternative: per la conquista del pass torinese ha un solo risultato a disposizione , ovvero la vittoria del torneo . Segui la partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

16:40

Atp 250 Atene, il montepremi

PRIMO TURNO - € 8.220

SECONDO TURNO - € 13.455

QUARTI DI FINALE - € 23.170

SEMIFINALE - € 39.995

FINALISTA - € 68.035

VINCITORE - € 116.690

16:30

Perché Musetti ha scelto Perlas come nuovo allenatore: in cosa lo farà migliorare

Con lui Moya al n.1 al mondo: ha già seguito Fognini. Porterà tattica e forza mentale per completare la crescita. LEGGI TUTTO

16:20

Musetti-Wawrinka, i precedenti

C'è un solo precedente tra Lorenzo e Stan e risale agli Internazionali di Roma nel 2020 quando il carrarino superò lo svizzero in due set con il punteggio di 6-0, 7-6 (2).

16:10

Atp Atene, Musetti-Wawrinka in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo e Stan, valida per il secondo turno dell'Atp 250 ateniese, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW.

16:00

Atp Atene, Musetti-Wawrinka: quando e a che ora si gioca

La sfida tra Lorenzo e Stan, valida per il secondo turno dell'Atp 250 di Atene, è in programma oggi (mercoledì 5 novembre) ed in programma come terzo match di giornata, sul Campo centrale del prestigioso complesso sportivo di Oaka, dopo Kecmanovic-Darderi e Muller-Etcheverry. Il match dovrebbe iniziare non prima delle 17.

Campo centrale, Oaka (Atene, Grecia)