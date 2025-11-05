Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE
ATENE (GRECIA) - È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Atene. Il tennista carrarino, n.9 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, sfida sul cemento indoor greco il veterano svizzero Stan Wawrinka (wild card, n.159 della classifica Atp). Sfida fondamentale per il futuro a breve termine dell'azzurro. Il toscano dà infatti il via a una complicata rincorsa alle Atp Finals, in programma a Torino dal prossimo 9 novembre, nel testa a testa a distanza con Auger-Aliassime. Lorenzo non ha però alternative: per la conquista del pass torinese ha un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria del torneo. Segui la partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.
16:40
Atp 250 Atene, il montepremi
PRIMO TURNO - € 8.220
SECONDO TURNO - € 13.455
QUARTI DI FINALE - € 23.170
SEMIFINALE - € 39.995
FINALISTA - € 68.035
VINCITORE - € 116.690
16:30
Perché Musetti ha scelto Perlas come nuovo allenatore: in cosa lo farà migliorare
16:20
Musetti-Wawrinka, i precedenti
C'è un solo precedente tra Lorenzo e Stan e risale agli Internazionali di Roma nel 2020 quando il carrarino superò lo svizzero in due set con il punteggio di 6-0, 7-6 (2).
16:10
Atp Atene, Musetti-Wawrinka in tv e streaming
La sfida tra Lorenzo e Stan, valida per il secondo turno dell'Atp 250 ateniese, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW.
16:00
Atp Atene, Musetti-Wawrinka: quando e a che ora si gioca
La sfida tra Lorenzo e Stan, valida per il secondo turno dell'Atp 250 di Atene, è in programma oggi (mercoledì 5 novembre) ed in programma come terzo match di giornata, sul Campo centrale del prestigioso complesso sportivo di Oaka, dopo Kecmanovic-Darderi e Muller-Etcheverry. Il match dovrebbe iniziare non prima delle 17.