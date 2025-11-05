Corriere dello Sport.it
Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE

Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE

Il tennista carrarino affronta il veterano svizzero al debutto nel torneo ateniese: in palio non solo l'accesso ai quarti sul cemento indoor greco ma anche il pass, in caso di vittoria del titolo, per le Atp Finals di Torino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
ATENE (GRECIA) - È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Atene. Il tennista carrarino, n.9 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, sfida sul cemento indoor greco il veterano svizzero Stan Wawrinka (wild card, n.159 della classifica Atp). Sfida fondamentale per il futuro a breve termine dell'azzurro. Il toscano dà infatti il via a una complicata rincorsa alle Atp Finals, in programma a Torino dal prossimo 9 novembre, nel testa a testa a distanza con Auger-Aliassime. Lorenzo non ha però alternative: per la conquista del pass torinese ha un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria del torneo. Segui la partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:40

Atp 250 Atene, il montepremi

PRIMO TURNO - € 8.220

SECONDO TURNO - € 13.455

QUARTI DI FINALE - € 23.170

SEMIFINALE - € 39.995

FINALISTA - € 68.035

VINCITORE - € 116.690

16:30

Perché Musetti ha scelto Perlas come nuovo allenatore: in cosa lo farà migliorare

Con lui Moya al n.1 al mondo: ha già seguito Fognini. Porterà tattica e forza mentale per completare la crescita. LEGGI TUTTO

16:20

Musetti-Wawrinka, i precedenti

C'è un solo precedente tra Lorenzo e Stan e risale agli Internazionali di Roma nel 2020 quando il carrarino superò lo svizzero in due set con il punteggio di 6-0, 7-6 (2).

16:10

Atp Atene, Musetti-Wawrinka in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo e Stan, valida per il secondo turno dell'Atp 250 ateniese, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW.

16:00

Atp Atene, Musetti-Wawrinka: quando e a che ora si gioca

La sfida tra Lorenzo e Stan, valida per il secondo turno dell'Atp 250 di Atene, è in programma oggi (mercoledì 5 novembre) ed in programma come terzo match di giornata, sul Campo centrale del prestigioso complesso sportivo di Oaka, dopo Kecmanovic-Darderi e Muller-Etcheverry. Il match dovrebbe iniziare non prima delle 17.

Campo centrale, Oaka (Atene, Grecia)

