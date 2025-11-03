Binaghi conferma: "Djokovic sarà alle Atp Finals di Torino". Brutta notizia per Musetti: cosa deve fare adesso per qualificarsi

ROMA - "Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino". È Angelo Binaghi a dare questa 'brutta notizia' a Lorenzo Musetti che dovrà dunque guadagnarsi sul campo la qualificazione alle prossime Atp Finals (9-16 novembre), cercando di scavalcare il canadese Felix Auger-Aliassime nella classifica 'race' per staccare così l'ottavo e ultimo pass utile per qualificarsi.

Atp Finals, la conferma di Binaghi su Djokovic

Se nei giorni scorsi c'erano ancora dubbi sulla presenza del già qualificato Djokjovic a Torino, Binaghi sembra invece spazzarli via: "La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato - ha detto il presidente della Fitp ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' -. Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino, Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024". Il numero uno della Federtennis è tornato poi sulla sfida tra Sonego e Musetti nel Masters 1000 di Parigi, con la vittoria del torinese che ha complicato la corsa del toscano verso le Atp Finals: "Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi".

Cosa deve fare Musetti per volare a Torino

Con Nole Djokovic presente a Torino non basterebbe a Lorenzo Musetti l'attuale nono posto nella classifica 'Race' per volare alle Atp Finals. L'azzurro deve dunque sorpassare il canadese Felix Auger-Aliassime (battuto da Jannik Sinner nella recente finale del Masters 1000 di Parigi), che è ottavo con 3.845 punti ma non potrà incrementare il suo bottino perché ha rinunciato a partecipare all'Atp 250 di Metz. Scenderà invece in campo Musetti nell'Atp 250 di Atene con un unico obiettivo: conquistare il titolo per passare dagli attuali 3.685 punti a quota 3.885 e superare così al fotofinish il rivale.