Jasmine Paolini saluta le Wta Finals e ci ripensa: "Quel virus..."

Non sono andate come sperato le WTA Finals per Jasmine Paolini, eliminata nella fase a gironi sia in singolare sia in doppio. Protagonista a Riyadh per il secondo anno consecutivo, la tennista azzurra non è riuscita a godersi particolarmente la settimana poiché vittima di un attacco influenzale. Dopo aver saltato il Media Day perché non si sentiva bene, nei giorni seguenti è comunque scesa in campo ma era chiaro come non fosse assolutamente al 100% della forma. In singolare ha rimediato tre batoste contro Sabalenka, Gauff e Pegula, vincendo al massimo 5 game per match; in doppio, al fianco di Sara Errani, ha invece vinto la partita inaugurale ma ha perso le due seguenti. Sicuramente c'è del dispiacere per l'impossibilità di dare il meglio di sé in una delle settimane più attese dell'anno, tuttavia non può essere un torneo a oscurare la splendida stagione vissuta da Jasmine.