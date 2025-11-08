Jasmine Paolini saluta le Wta Finals e ci ripensa: "Quel virus..."
Non sono andate come sperato le WTA Finals per Jasmine Paolini, eliminata nella fase a gironi sia in singolare sia in doppio. Protagonista a Riyadh per il secondo anno consecutivo, la tennista azzurra non è riuscita a godersi particolarmente la settimana poiché vittima di un attacco influenzale. Dopo aver saltato il Media Day perché non si sentiva bene, nei giorni seguenti è comunque scesa in campo ma era chiaro come non fosse assolutamente al 100% della forma. In singolare ha rimediato tre batoste contro Sabalenka, Gauff e Pegula, vincendo al massimo 5 game per match; in doppio, al fianco di Sara Errani, ha invece vinto la partita inaugurale ma ha perso le due seguenti. Sicuramente c'è del dispiacere per l'impossibilità di dare il meglio di sé in una delle settimane più attese dell'anno, tuttavia non può essere un torneo a oscurare la splendida stagione vissuta da Jasmine.
Il post di Paolini
La numero uno d'Italia ha affidato al suo profilo Instagram un bilancio dell'esperienza alle WTA Finals di Riyadh. "Sto finendo la mia settimana qui in Arabia Saudita dopo le WTA Finals. Sono davvero felice di essermi qualificata, anche se un virus mi ha impedito di esibirmi come volevo. Eppure, è stata un'esperienza" ha scritto Paolini. Non sono poi mancati dei ringraziamenti speciali: "Grazie infinite alla WTA, alla mia compagna di doppio Sara Errani e alla mia squadra per tutto il supporto di questa settimana". Infine, sul futuro: "Mi prenderò un po' di tempo per riposare e riprendermi. Torno presto".