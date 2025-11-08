Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka-Rybakina, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno la bielorussa e la kazaka a contendersi l'ultimo titolo del 2025, oltre a un montepremi da record: tutte le informazioni sul match di scena a Riyadh
2 min
TagsElena RybakinaAryna SabalenkaWta Finals

Promette spettacolo l'atto conclusivo delle Wta Finals di Riyadh, in cui a sfidarsi saranno le due grandi protagoniste di questa seconda edizione saudita: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Dopo aver chiuso a punteggio pieno i rispettivi gironi, entrambe le giocatrici hanno consolidato la propria imbattibilità in semifinale, uscendo vittoriose da due battaglie di tre set e oltre due ore di gioco. Per Sabalenka si tratta della seconda finale - nel 2022 fu sconfitta da Caroline Garcia -, mentre per Rybakina della prima: tutte e due andranno comunque a caccia del primo titolo alle Wta Finals.

Sabalenka-Rybakina, orario e quando si gioca

La finale tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è in programma oggi, sabato 8 novembre, alle 17:00 ore italiane.

I precedenti tra Sabalenka e Rybakina

La numero uno al mondo conduce per 8-5 nei confronti diretti. Le due si sono inoltre affrontate in tre occasioni nel 2025 ed è sempre la bielorussa ad essere avanti (2-1).

Dove vedere la finale in tv

La finale delle WTA Finals tra Sabalenka e Rybakina sarà trasmessa in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis (203) come riferimento. Disponibile infine la diretta streaming mediante la piattaforma NOW.

Wta Finals, il montepremi 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000

VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000

VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Swiatek furiosa con un tifoso alle Wta Finals: cosa è successoJasmine Paolini saluta le Wta Finals e ci ripensa: "Quel virus..."
Unisciti alla community