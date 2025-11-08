Sabalenka-Rybakina, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Promette spettacolo l'atto conclusivo delle Wta Finals di Riyadh, in cui a sfidarsi saranno le due grandi protagoniste di questa seconda edizione saudita: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Dopo aver chiuso a punteggio pieno i rispettivi gironi, entrambe le giocatrici hanno consolidato la propria imbattibilità in semifinale, uscendo vittoriose da due battaglie di tre set e oltre due ore di gioco. Per Sabalenka si tratta della seconda finale - nel 2022 fu sconfitta da Caroline Garcia -, mentre per Rybakina della prima: tutte e due andranno comunque a caccia del primo titolo alle Wta Finals.
Sabalenka-Rybakina, orario e quando si gioca
La finale tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è in programma oggi, sabato 8 novembre, alle 17:00 ore italiane.
I precedenti tra Sabalenka e Rybakina
La numero uno al mondo conduce per 8-5 nei confronti diretti. Le due si sono inoltre affrontate in tre occasioni nel 2025 ed è sempre la bielorussa ad essere avanti (2-1).
Dove vedere la finale in tv
La finale delle WTA Finals tra Sabalenka e Rybakina sarà trasmessa in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis (203) come riferimento. Disponibile infine la diretta streaming mediante la piattaforma NOW.
Wta Finals, il montepremi
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000
VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000
VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000