Sabalenka-Rybakina, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Promette spettacolo l'atto conclusivo delle Wta Finals di Riyadh, in cui a sfidarsi saranno le due grandi protagoniste di questa seconda edizione saudita: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Dopo aver chiuso a punteggio pieno i rispettivi gironi, entrambe le giocatrici hanno consolidato la propria imbattibilità in semifinale, uscendo vittoriose da due battaglie di tre set e oltre due ore di gioco. Per Sabalenka si tratta della seconda finale - nel 2022 fu sconfitta da Caroline Garcia -, mentre per Rybakina della prima: tutte e due andranno comunque a caccia del primo titolo alle Wta Finals.