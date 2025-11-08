Sabalenka-Rybakina diretta finale Wta Finals: segui il tennis oggi LIVE

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È arrivato il grande giorno: oggi, sabato 8 novembre, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfidano nell' atto conclusivo delle Wta Finals di Riyadh . Dopo aver chiuso a punteggio pieno i rispettivi gironi, le due fuoriclasse hanno consolidato la propria imbattibilità in semifinale, superando Anisimova e Pegula dopo due battaglie e vanno a caccia del primo titolo alle Wta Finals . In palio anche un montepremi da urlo . Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

17:48

Rybakina cancella due palle del controbreak e 'vede' il primo set: 5-2 con Sabalenka

Game complicato per la kazaka che, sotto 15-40, deve fronteggiare due palle del controbreak. Elena però è brava e riesce ad annullarle entrambe, portando il game ai vantaggi dove sfrutta la prima di servizio e consolida il break del sesto gioco. Ora Sabalenka serve per restare nel set.

17:42

C'è il break di Rybakina: 4-2 con Sabalenka!

Game spettacolare in risposta della kazaka che strappa il servizio alla numero uno al mondo. Elena sale rapidamente sul 40-0, costruendosi tre pesantissime palle break. La prima è quella decisiva, complice il gratuito di Aryna (smash a rete).

17:38

Rybakina cancella una palla break e si riporta in vantaggio

Sul 30 pari, la bielorussa si guadagna una pesante palla break, prontamente annullata dalla kazaka. Ai vantaggi, Elena sfrutta il servizio e alla prima chance rimette la freccia nel parziale.

17:33

Sabalenka ristabilisce l'equilibrio: 2-2 con Rybakina

Game a zero per Aryna che pareggia i conti nel primo parziale.

17:29

Rybakina avanti 2-1 con Sabalenka

Turno di battuta a 30 per la kazaka che, con una prima di servizio da urlo, rimette la freccia portandosi in vantaggio.

17:26

Sabalenka cancella una palla break e si porta in parità: 1-1 con Rybakina

Secondo game combattutissimo a Riyadh: botta e risposta continui, si va ai vantaggi. Qui la kazaka si costruisce la prima palla break della finale, cancellata dalla bielorussa che poi sfrutta al meglio il servizio e tiene il turno di battuta.

17:19

Rybakina tiene il turno di battuta ai vantaggi: 1-0 con Sabalenka

Spettacolo a Riyadh: il primo game della finalissima se lo aggiudica la kazaka che, sopra 40-15, si fa raggiungere dalla numero uno al mondo che ristabilisce l'equilibrio portando il game ai vantaggi. Qui Elena, con un ace la prima di servizio, mette la freccia e muove per prima il punteggio nel set di apertura.

17:15

+++ Inizia l'atto conclusivo delle Wta Finals tra Sabalenka e Rybakina +++

Si parte sul cemento indoor di Riyadh con la kazaka al servizio.

17:08

Sabalenka e Rybakina in campo

Le due giocatrici fanno il loro ingresso sul Centrale della King Saud University Indoor Arena di Riyadh, accolti dall'ovazione dei numerosi fan.

17:00

Sabalenka-Kyrgios, c'è la data ufficiale: ecco dove e quando si giocherà

La nuova battaglia dei sessi si sarebbe dovuta disputare ad Hong Kong e l'australiano è sicuro di battere la numero uno del mondo. I DETTAGLI

16:50

Rybakina, il percorso alle Wta Finals

Gruppo Serena Williams

Prima giornata: Rybakina b. Anisimova (USA) 6-3, 6-1

Seconda giornata: Rybakina b. Swiatek (POL) 3-6, 6-1, 6-0

Terza giornata: Rybakina b. Alexandrova 6-4, 6-4

Semifinale: Rybakina b. Pegula (USA) 4-6, 6-4, 6-3

16:45

Sabalenka, il percorso alle Wta Finals

Gruppo Steffi Graff

Prima giornata: Sabalenka b. Paolini (ITA) 6-3, 6-1

Seconda giornata: Sabalenka b. Pegula (USA) 6-4, 2-6, 6-3

Terza giornata: Sabalenka b. Gauff (USA) 7-6 (5), 6-2

Semifinale: Sabalenka b. Anisimova (USA) 6-3, 3-6, 6-3

16:40

Wta Finals, il montepremi da urlo

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000

VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000

VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000

16:30

Wta Finals, nel doppio trionfano Kudermetova e Mertens: sconfitte Babos e Stefani in due set

Veronika Kudermetova ed Elise Mertens vincono il torneo di doppio delle Wta Finals 2025. Sul cemento indoor di Riyadh, nella finale odierna, la russa e la belga si impongono sul duo composto dall'ungherese Timea Babos e dalla brasiliana Luisa Stefani con il punteggio di 7-6 (4), 6-1 dopo un'ora e 39 minuti di partita.

16:20

Sabalenka-Rybakina, i precedenti

La numero uno al mondo conduce per 8-5 nei confronti diretti. Le due si sono inoltre affrontate in tre occasioni nel 2025 ed è sempre la bielorussa ad essere avanti (2-1).

16:10

Sabalenka-Rybakina in tv e in streaming

La finale delle Wta Finals tra Sabalenka e Rybakina sarà trasmessa in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis (203) come riferimento. Disponibile infine la diretta streaming mediante la piattaforma NOW.

16:00

Wta Finals, Sabalenka-Rybakina: quando e a che ora si gioca

L'ultimo atto delle Wta Finals tra Sabalenka e Rybakina è in programma oggi (sabato 8 novembre) non prima delle 17, ora italiana, sul campo principale della King Saud University Indoor Arena e al termine della finale del doppio tra il duo Babos/Stefani e la coppia Kudermetova/Mertens.

King Saud University Indoor Arena (Riyadh, Arabia Saudita)