Sabalenka-Rybakina diretta finale Wta Finals: segui il tennis oggi LIVE
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È arrivato il grande giorno: oggi, sabato 8 novembre, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfidano nell'atto conclusivo delle Wta Finals di Riyadh. Dopo aver chiuso a punteggio pieno i rispettivi gironi, le due fuoriclasse hanno consolidato la propria imbattibilità in semifinale, superando Anisimova e Pegula dopo due battaglie e vanno a caccia del primo titolo alle Wta Finals. In palio anche un montepremi da urlo. Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.
17:48
Rybakina cancella due palle del controbreak e 'vede' il primo set: 5-2 con Sabalenka
Game complicato per la kazaka che, sotto 15-40, deve fronteggiare due palle del controbreak. Elena però è brava e riesce ad annullarle entrambe, portando il game ai vantaggi dove sfrutta la prima di servizio e consolida il break del sesto gioco. Ora Sabalenka serve per restare nel set.
17:42
C'è il break di Rybakina: 4-2 con Sabalenka!
Game spettacolare in risposta della kazaka che strappa il servizio alla numero uno al mondo. Elena sale rapidamente sul 40-0, costruendosi tre pesantissime palle break. La prima è quella decisiva, complice il gratuito di Aryna (smash a rete).
17:38
Rybakina cancella una palla break e si riporta in vantaggio
Sul 30 pari, la bielorussa si guadagna una pesante palla break, prontamente annullata dalla kazaka. Ai vantaggi, Elena sfrutta il servizio e alla prima chance rimette la freccia nel parziale.
17:33
Sabalenka ristabilisce l'equilibrio: 2-2 con Rybakina
Game a zero per Aryna che pareggia i conti nel primo parziale.
17:29
Rybakina avanti 2-1 con Sabalenka
Turno di battuta a 30 per la kazaka che, con una prima di servizio da urlo, rimette la freccia portandosi in vantaggio.
17:26
Sabalenka cancella una palla break e si porta in parità: 1-1 con Rybakina
Secondo game combattutissimo a Riyadh: botta e risposta continui, si va ai vantaggi. Qui la kazaka si costruisce la prima palla break della finale, cancellata dalla bielorussa che poi sfrutta al meglio il servizio e tiene il turno di battuta.
17:19
Rybakina tiene il turno di battuta ai vantaggi: 1-0 con Sabalenka
Spettacolo a Riyadh: il primo game della finalissima se lo aggiudica la kazaka che, sopra 40-15, si fa raggiungere dalla numero uno al mondo che ristabilisce l'equilibrio portando il game ai vantaggi. Qui Elena, con un ace la prima di servizio, mette la freccia e muove per prima il punteggio nel set di apertura.
17:15
+++ Inizia l'atto conclusivo delle Wta Finals tra Sabalenka e Rybakina +++
Si parte sul cemento indoor di Riyadh con la kazaka al servizio.
17:08
Sabalenka e Rybakina in campo
Le due giocatrici fanno il loro ingresso sul Centrale della King Saud University Indoor Arena di Riyadh, accolti dall'ovazione dei numerosi fan.
17:00
16:50
Rybakina, il percorso alle Wta Finals
Gruppo Serena Williams
Prima giornata: Rybakina b. Anisimova (USA) 6-3, 6-1
Seconda giornata: Rybakina b. Swiatek (POL) 3-6, 6-1, 6-0
Terza giornata: Rybakina b. Alexandrova 6-4, 6-4
Semifinale: Rybakina b. Pegula (USA) 4-6, 6-4, 6-3
16:45
Sabalenka, il percorso alle Wta Finals
Gruppo Steffi Graff
Prima giornata: Sabalenka b. Paolini (ITA) 6-3, 6-1
Seconda giornata: Sabalenka b. Pegula (USA) 6-4, 2-6, 6-3
Terza giornata: Sabalenka b. Gauff (USA) 7-6 (5), 6-2
Semifinale: Sabalenka b. Anisimova (USA) 6-3, 3-6, 6-3
16:40
Wta Finals, il montepremi da urlo
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000
VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000
VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000
16:30
Wta Finals, nel doppio trionfano Kudermetova e Mertens: sconfitte Babos e Stefani in due set
Veronika Kudermetova ed Elise Mertens vincono il torneo di doppio delle Wta Finals 2025. Sul cemento indoor di Riyadh, nella finale odierna, la russa e la belga si impongono sul duo composto dall'ungherese Timea Babos e dalla brasiliana Luisa Stefani con il punteggio di 7-6 (4), 6-1 dopo un'ora e 39 minuti di partita.
16:20
Sabalenka-Rybakina, i precedenti
La numero uno al mondo conduce per 8-5 nei confronti diretti. Le due si sono inoltre affrontate in tre occasioni nel 2025 ed è sempre la bielorussa ad essere avanti (2-1).
16:10
Sabalenka-Rybakina in tv e in streaming
La finale delle Wta Finals tra Sabalenka e Rybakina sarà trasmessa in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis (203) come riferimento. Disponibile infine la diretta streaming mediante la piattaforma NOW.
16:00
Wta Finals, Sabalenka-Rybakina: quando e a che ora si gioca
L'ultimo atto delle Wta Finals tra Sabalenka e Rybakina è in programma oggi (sabato 8 novembre) non prima delle 17, ora italiana, sul campo principale della King Saud University Indoor Arena e al termine della finale del doppio tra il duo Babos/Stefani e la coppia Kudermetova/Mertens.