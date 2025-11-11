Corriere dello Sport.it
Musetti, interrotta improvvisamente la partita contro De Minaur: paura sugli spalti. Cos'è successo alle Atp Finals

La sfida tra il tennista azzurro e l'australiano è stata sospesa per diversi minuti per soccorrere uno spettatore
2 min
Tags: Musetti, Atp Finals, De Minaur

Attimi concitati nel corso della sfida tra Lorenzo Musetti e De Minaur. Durante il quinto game del terzo set, il giudice di sedia, sceso in campo, ha sospeso il gioco, a causa di un malore che ha colpito uno spettatore in tribuna. Sul punteggio di 40-40 il gioco si è fermato. Alcuni tifosi, che occupavano i posti vicini allo sfortunato spettatore, si sono allontanati sconvolti. "Non sappiamo qual è il problema, appena lo portano fuori si potrà riprendere", ha detto il giudice arbitro Forcadell a Musetti, invitando entrambi i tennisti a parlare con i propri team.

I soccorsi tra gli applausi del pubblico

In pochi minuti sono arrivati i sanitari che hanno immediatamente prestato soccorso al tifoso. L'uomo è stato accompagnato fuori dalla tribuna, tra gli applausi del pubblico. Nei giorni scorsi, durante i match a Torino, due uomini avevano perso la vita, stroncati da un malore: il primo nel Fun Village di Piazza D'Armi e il secondo sulle tribune. Probabilmente il caldo e l'aria pesante del palazzetto strapieno sono le cause principali di questi malori frequenti. La gara tra Musetti e De Minaur è stata sospesa per quasi 10 minuti.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

