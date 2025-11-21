Coppa Davis, Italia-Belgio oggi in tv: orario, precedenti e dove vedere la semifinale

È tempo di semifinali di Coppa Davis a Bologna, dove sono rimaste quattro nazionali a contendersi l'Insalatiera. C'è l'Italia, che ha esordito con un netto successo ai danni dell'Austria, maturato complessivamente in meno di tre ore di gioco, e scenderà in campo con i favori del pronostico anche nel confronto con il Belgio. La squadra capitanata da Steve Darcis, trascinata da due indomiti Zizou Bergs e Raphael Collignon, ha superato per 2-0 la più quotata Francia, tuttavia sulla carta è inferiore all'Italia, che può vantare tre singolaristi di alto livello (Cobolli, Berrettini e Sonego) e una rodata coppia di doppio come Bolelli/Vavassori. Guai a sottovalutare gli avversari, ma gli azzurri potranno beneficiare anche di un aspetto importante come il fattore campo, con il pubblico della SuperTennis Arena di Bologna pronto a sostenerli a gran voce.