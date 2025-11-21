Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa Davis, Italia-Belgio oggi in tv: orario, precedenti e dove vedere la semifinale

Dopo il netto successo ai danni dell'Austria al debutto, gli azzurri di Filippo Volandri tornano in campo a Bologna per il secondo impegno delle Final 8
2 min
TagsCoppa DavisItalia

È tempo di semifinali di Coppa Davis a Bologna, dove sono rimaste quattro nazionali a contendersi l'Insalatiera. C'è l'Italia, che ha esordito con un netto successo ai danni dell'Austria, maturato complessivamente in meno di tre ore di gioco, e scenderà in campo con i favori del pronostico anche nel confronto con il Belgio. La squadra capitanata da Steve Darcis, trascinata da due indomiti Zizou Bergs e Raphael Collignon, ha superato per 2-0 la più quotata Francia, tuttavia sulla carta è inferiore all'Italia, che può vantare tre singolaristi di alto livello (Cobolli, Berrettini e Sonego) e una rodata coppia di doppio come Bolelli/Vavassori. Guai a sottovalutare gli avversari, ma gli azzurri potranno beneficiare anche di un aspetto importante come il fattore campo, con il pubblico della SuperTennis Arena di Bologna pronto a sostenerli a gran voce.

Italia-Belgio oggi, orario di inizio

La semifinale tra Italia e Belgio, che mette un posto nell'atto conclusivo della Coppa Davis 2025, è programmata per oggi, venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 16:00. Si comincerà con i due singolari, poi spazio all'eventuale doppio.

Italia e Belgio, i precedenti

Gli azzurri hanno vinto il confronto più recente, per 2-1, lo scorso anno proprio sul cemento indoor di Bologna. Decisivi i successi di Matteo Berrettini e del doppio Bolelli/Vavassori. Nel 2017, invece, a spuntarla fu il Belgio, capace di prevalere per 3-2.

Dove vedere la sfida in tv

Tutte le sfide delle Finals di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Inoltre la sfida sarà visibile in chiaro su Rai Uno e in streaming su Raiplay. La Rai infatti, ha acquisito i diritti della competizione a partire dalle semifinali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Musetti e la frase che spiega la differenza tra Alcaraz e SinnerMensik polemico in conferenza dopo la Coppa Davis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS