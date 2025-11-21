Coppa Davis, Italia-Belgio oggi in tv: orario, precedenti e dove vedere la semifinale
È tempo di semifinali di Coppa Davis a Bologna, dove sono rimaste quattro nazionali a contendersi l'Insalatiera. C'è l'Italia, che ha esordito con un netto successo ai danni dell'Austria, maturato complessivamente in meno di tre ore di gioco, e scenderà in campo con i favori del pronostico anche nel confronto con il Belgio. La squadra capitanata da Steve Darcis, trascinata da due indomiti Zizou Bergs e Raphael Collignon, ha superato per 2-0 la più quotata Francia, tuttavia sulla carta è inferiore all'Italia, che può vantare tre singolaristi di alto livello (Cobolli, Berrettini e Sonego) e una rodata coppia di doppio come Bolelli/Vavassori. Guai a sottovalutare gli avversari, ma gli azzurri potranno beneficiare anche di un aspetto importante come il fattore campo, con il pubblico della SuperTennis Arena di Bologna pronto a sostenerli a gran voce.
Italia-Belgio oggi, orario di inizio
La semifinale tra Italia e Belgio, che mette un posto nell'atto conclusivo della Coppa Davis 2025, è programmata per oggi, venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 16:00. Si comincerà con i due singolari, poi spazio all'eventuale doppio.
Italia e Belgio, i precedenti
Gli azzurri hanno vinto il confronto più recente, per 2-1, lo scorso anno proprio sul cemento indoor di Bologna. Decisivi i successi di Matteo Berrettini e del doppio Bolelli/Vavassori. Nel 2017, invece, a spuntarla fu il Belgio, capace di prevalere per 3-2.
Dove vedere la sfida in tv
Tutte le sfide delle Finals di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Inoltre la sfida sarà visibile in chiaro su Rai Uno e in streaming su Raiplay. La Rai infatti, ha acquisito i diritti della competizione a partire dalle semifinali.