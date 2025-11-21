L'auspicio dalla Coppa Davis: "Forse arriverà un Sinner sloveno..."

Dopo la rinuncia di Jannik Sinner , anche Carlos Alcaraz è stato costretto a dare forfait per le Final 8 di Coppa Davis a Bologna a causa di un problema fisico. Nonostante l'assenza dei due migliori giocatori al mondo, in Emilia Romagna ci si diverte comunque poiché il livello dei giocatori è alto e la cornice di pubblico notevole. Fatto sta che uno dei temi più chiacchierati rimane la mancanza dei numeri uno e due al mondo, ovvero lo spagnolo e l'azzurro. A proposito della loro rivalità, che pochi giorni fa ha visto andare in scena all'Inalpi Arena di Torino l'ultimo capitolo del 2025 , ha parlato in conferenza stampa Feliciano Lopez , ex tennista spagnolo e attualmente direttore delle Final 8 di Coppa Davis.

L'auspicio di Lopez

“I numeri parlano da soli. Non ho la sfera di cristallo, tuttavia se me lo chiedete oggi non vedo cambiamenti a breve termine" ha spiegato l'ex giocatore iberico, lasciando intendere che anche in vista delle prossime stagioni prevede un duopolio Sinner-Alcaraz. "Non vedo uno o più giocatori capaci di impensierirli per i titoli principali e per il numero uno al mondo" ha proseguito. Lo scenario potrebbe però cambiare più avanti, ad esempio tra tre anni: "Forse arriverà un Sinner dalla Slovenia o un Alcaraz da un altro Paese. Nessuno lo sa, ma allo stato attuale noto un’enorme differenza tra loro due e tutti gli altri". Infine, Lopez ha concluso: "Questo è il periodo che sta vivendo il tennis: è corretto dire che siamo tanto fortunati ad averli entrambi. Sono due personalità differenti e due grandi ambasciatori di questo sport“.