venerdì 21 novembre 2025
L'auspicio dalla Coppa Davis: "Forse arriverà un Sinner sloveno..."

In occasione delle Final 8 di Bologna, un ex tennista ha parlato della rivalità tra Jannik e Carlos Alcaraz: "Non ho la sfera di cristallo, ma ecco cosa vedo in futuro"
Tagsjannik sinnerCoppa Davis

Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz è stato costretto a dare forfait per le Final 8 di Coppa Davis a Bologna a causa di un problema fisico. Nonostante l'assenza dei due migliori giocatori al mondo, in Emilia Romagna ci si diverte comunque poiché il livello dei giocatori è alto e la cornice di pubblico notevole. Fatto sta che uno dei temi più chiacchierati rimane la mancanza dei numeri uno e due al mondo, ovvero lo spagnolo e l'azzurro. A proposito della loro rivalità, che pochi giorni fa ha visto andare in scena all'Inalpi Arena di Torino l'ultimo capitolo del 2025, ha parlato in conferenza stampa Feliciano Lopez, ex tennista spagnolo e attualmente direttore delle Final 8 di Coppa Davis.

L'auspicio di Lopez

I numeri parlano da soli. Non ho la sfera di cristallo, tuttavia se me lo chiedete oggi non vedo cambiamenti a breve termine" ha spiegato l'ex giocatore iberico, lasciando intendere che anche in vista delle prossime stagioni prevede un duopolio Sinner-Alcaraz. "Non vedo uno o più giocatori capaci di impensierirli per i titoli principali e per il numero uno al mondo" ha proseguito. Lo scenario potrebbe però cambiare più avanti, ad esempio tra tre anni: "Forse arriverà un Sinner dalla Slovenia o un Alcaraz da un altro Paese. Nessuno lo sa, ma allo stato attuale noto un’enorme differenza tra loro due e tutti gli altri". Infine, Lopez ha concluso: "Questo è il periodo che sta vivendo il tennis: è corretto dire che siamo tanto fortunati ad averli entrambi. Sono due personalità differenti e due grandi ambasciatori di questo sport“.

