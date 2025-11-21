Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I due gesti di Zverev in Coppa Davis davanti ai tifosi che non sono passati inosservati 

Al settimo cielo il numero tre del mondo, che a Bologna ha festeggiato in grande il trionfo contro l'Argentina e l'accesso in semifinale della sua Germania
3 min
Tagsalexander zverevCoppa Davis

Intervenuto in conferenza stampa a Torino dopo l'eliminazione dalle ATP Finals, Alexander Zverev aveva confermato la sua presenza per le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Non aveva però risparmiato critiche al nuovo format della competizione, paragonandola a una sorta di esibizione e ammettendo di giocarla per un solo motivo: dare la possibilità ai compagni di nazionale di vincere l'insalatiera. Sia Struff che i doppisti Krawietz/Puetz non sono infatti più giovanissimi (hanno tutti e tre tra 33 e 38 anni) e dunque non avranno più molte chance di trionfare. Ciononostante, dopo la vittoria contro l'Argentina nei quarti di finale sul volto di Zverev non c'era altro che gioia e tutta la squadra tedesca si è lasciata andare a un sfrenata esultanza in campo. In particolare, sono stati due i gesti del tennista di Amburgo che in tanti non hanno potuto fare a meno di notare.

I gesti di Zverev davanti ai tifosi

Non appena Krawietz e Puetz hanno conquistato il punto decisivo contro Gonzalez/Molteni dopo una battaglia di due ore e mezza, Zverev ha abbracciato il capitano, poi si è girato in direzione dei tifosi tedeschi in tribuna e ha esultato con le braccia alzate. E non è finita qui perchè ha preso in mano una bandiera della Germania, ha iniziato a sventolarla e in seguito se l'è messa sulle spalle. Inquadrato da vicino dalle telecamere si è infine lasciato andare a un grande sorriso. C'è però anche un secondo gesto che non è passato inosservato: Zverev si è diretto in campo insieme all'inseparabile bandiera e l'ha appoggiata con orgoglio all'altezza della linea del servizio per poi guardare nuovamente in direzione dei sostenitori teutonici ed esultare col sorriso stampato sul volto.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Vagnozzi e Cahill, importante riconoscimento per la grande annata con SinnerL'auspicio dalla Coppa Davis: "Forse arriverà un Sinner sloveno..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS