Quanto ha guadagnato l'Italia con il trionfo in Coppa Davis: la cifra è notevole!

La Coppa Davis si tinge ancora d'azzurro. A Bologna l'Italia ha battuto in finale la Spagna per 2-0 e si è confermata campionessa, trionfando per il terzo anno di fila. Nonostante l'assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la squadra capitanata da Filippo Volandri è riuscita a trionfare, mandando in visibilio la SuperTennis Arena. In una competizione del genere il desiderio di rappresentare il proprio paese ha la priorità e inevitabilmente l'aspetto economico passa in secondo piano. Tuttavia il trionfo ha permesso comunque all'Italia di incassare una cifra considerevole. Per le Final 8 di Bologna è stato infatti stanziato un montepremi di circa 6 milioni di euro e gli azzurri se ne sono aggiudicati poco meno di un terzo. Il prize money complessivo, diminuito all'incirca di mezzo milione rispetto al 2024, se lo sono spartito le otto nazionali approdate alle Finals. A loro volto ognuna l'ha poi diviso con tutti i protagonisti, dai giocatori all'allenatore.