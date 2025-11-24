Coppa Davis, il trionfo azzurro è doppio: ascolti record per la finale Italia-Spagna

Col senno di poi, trasmettere su Rai Uno la finale di Coppa Davis Italia-Spagna si è rivelata una scelta vincente. Lo certificano gli ascolti record, a testimonianza dell'interesse sempre maggiore che uno sport come il tennis genera in Italia. Dopo che la finale delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz era stato il match di tennis più visto di sempre in Italia - pur essendo andato in onda su Rai Due - anche la Coppa Davis non ha deluso le aspettative. Già la semifinale tra Italia e Belgio - trasmessa sia su SuperTennis che su Rai Uno - aveva fatto registrare numeri notevoli, con l'epica vittoria in tre set di Flavio Cobolli ai danni di Zizou Bergs ad attirare in particolare un gran numero di spettatori. Il trend si è ripetuto con la finale e il successo presso la SuperTennis Arena di Bologna è stato affiancato da quello degli ascolti tv.