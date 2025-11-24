Coppa Davis, il trionfo azzurro è doppio: ascolti record per la finale Italia-Spagna
Col senno di poi, trasmettere su Rai Uno la finale di Coppa Davis Italia-Spagna si è rivelata una scelta vincente. Lo certificano gli ascolti record, a testimonianza dell'interesse sempre maggiore che uno sport come il tennis genera in Italia. Dopo che la finale delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz era stato il match di tennis più visto di sempre in Italia - pur essendo andato in onda su Rai Due - anche la Coppa Davis non ha deluso le aspettative. Già la semifinale tra Italia e Belgio - trasmessa sia su SuperTennis che su Rai Uno - aveva fatto registrare numeri notevoli, con l'epica vittoria in tre set di Flavio Cobolli ai danni di Zizou Bergs ad attirare in particolare un gran numero di spettatori. Il trend si è ripetuto con la finale e il successo presso la SuperTennis Arena di Bologna è stato affiancato da quello degli ascolti tv.
Ascolti record per Italia-Spagna
Complessivamente la finale di Coppa Davis ha raggiunto 3 milioni 637mila telespettatori pari al 24.5% di share. Dopo un solido inizio con la sffida tra Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, il picco si è inevitabilmente verificato in occasione delle battute finali del match vinto da Flavio Cobolli, con il 27% di share per un totale di 5.570.000 persone. Esattamente come contro il Belgio, è stato proprio il secondo singolare a far registrare numeri migliori. La sfida tra Cobolli e Jaume Munar - durata tre set e trasmessa dalle 17.01 alle 20.05 - ha totalizzato il 25.7% di share con 4 milioni 73mila telespettatori.