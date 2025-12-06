Mistero Zverev, i social tedeschi: "Che ci fa a Roma?". Nessun cambio di vita ma...
Prima le vacanze alle Maldive, con viaggio in aereo con Jannik Sinner. Poi qualche giorno a Roma, inizialmente in incognito, tanto che in Germania più di qualcuno si è chiesto: "Ma che ci fa Zverev a Roma? Non è che vuole cambiare vita?". La voce - fake - che si era diffusa è che il tedesco fosse in Italia per cercare qualche figura da inserire nel suo staff. Niente di tutto questo: Zverev era a Roma perché, elegantissimo, era a Cinecittà per il mega evento di Brunello Cucinelli che ha presentato il film su di lui di Tornatore.
Zverev a Roma, il retroscena tra Toni Nadal e la nuova vita
Ma come nasce l'indiscrezione secondo cui Zverev sarebbe stato a Roma anche per motivi legati al suo team? A 28 anni il tedesco potrebbe - e secondo molti dovrebbe - affidarsi a un coach di livello diverso dal padre. A novembre si parlava di Toni Nadal, zio di Rafa e istituzione tennistica mondiale: "Siamo in contatto. Parliamo molto di come potrebbe essere il prossimo anno", ha rivelato 'Sascha' a Sky Sport. "Per ora non ci sono novità, vi terrò aggiornati non appena ne saprò di più. Mi piacerebbe che venisse in Australia con me per cominciare, quindi vedremo". I contatti tra le parti procederebbero spediti: Zverev spera che l'accordo possa essere formalizzato a partire dal 2026 che si aprirà, come di consueto, con il primo torneo Slam della nuova stagione, gli Australian Open, al via dal prossimo 18 gennaio. Sarà davvero così? Intanto c'è la moda: ha sfilato sul Red Carpet a Cinecittà ed è stato un successo.