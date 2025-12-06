Mistero Zverev, i social tedeschi: "Che ci fa a Roma?". Nessun cambio di vita ma...

Prima le vacanze alle Maldive, con viaggio in aereo con Jannik Sinner. Poi qualche giorno a Roma, inizialmente in incognito, tanto che in Germania più di qualcuno si è chiesto: "Ma che ci fa Zverev a Roma? Non è che vuole cambiare vita?". La voce - fake - che si era diffusa è che il tedesco fosse in Italia per cercare qualche figura da inserire nel suo staff. Niente di tutto questo: Zverev era a Roma perché, elegantissimo, era a Cinecittà per il mega evento di Brunello Cucinelli che ha presentato il film su di lui di Tornatore.