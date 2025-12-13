L’ex tennista non ha dubbi su chi sia più forte tra Sinner e Alcaraz: “Non vedo l’ora di vederlo sfidare Djokovic ancora”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due migliori tennisti al mondo e sono stati i dominatori delle ultime due stagioni nel circuito ATP. Non sorprende dunque che molti giocatori, ma anche addetti ai lavori, non se la sentano di sbilanciarsi su chi sia il più forte tra i due. Ad andare controcorrente è stato Todd Woodbridge, ex tennista australiano capace di issarsi fino al numero 1 in doppio, che al podcast "The Tennis" ha detto la sua sulla rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo, ma si è anche soffermato su Novak Djokovic. "Penso che il più grande rivale di Nole sia Sinner. Il confronto che voglio vedere nel 2026 è quello tra loro due. A mio avviso Jannik riuscirà a competere con i numeri di Djokovic, il quale proverà quindi a impedirgli di arrivare troppo vicino".