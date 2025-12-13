Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
La dichiarazione di Muguruza sulla differente forza tra uomini e donne fa esplodere i social: “Non avrei battuto neanche uno juniores…”

L'ex giocatrice spagnola è stata piuttosto schietta, sostenendo che le tenniste non abbiano alcuna chance contro un collega maschio: e non c'entra solo la potenza
2 min
Uno dei temi attualmente più caldi nel mondo del tennis, specialmente in un periodo di magra come la off-season, è la battaglia dei sessi. Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka si sfideranno infatti a Dubai il 28 dicembre nel quarto incontro della storia tra un uomo e una donna. Billie Jean King, che battè Bobby Riggs nel 1973, è stata molto diplomatica quando le è stato chiesto un parere sull'evento e si è limitata a dire che si tratta di "un'altra cosa" rispetto ai suoi tempi, quando lei giocava per il cambiamento sociale. Chi invece non ha usato mezzi termini è stata Garbine Muguruza, ex numero uno al mondo e vincitrice di due Slam, intervenuta ai microfoni di El Partidazo de COPE. La spagnola non ha parlato del match in sé bensì della differenza tra uomini e donne nel mondo del tennis, lasciando intendere che Aryna Sabalenka non avrà alcuna chance di vincere.

"Il numero 1000 ATP è più forte delle top 10 WTA"

Con grande onestà, quando le è stato chiesto quale tennista uomo sarebbe stata in grado di battere nel miglior momento della sua carriera, Muguruza ha replicato: "Probabilmente neanche un giocatore juniores. Ed ero numero uno al mondo..." L'ex tennista iberica, diventata da poco co-direttrice del Mutua Madrid Open, ha quindi raccontato la sua esperienza: "Prima giocavo con i miei fratelli e non sono mai riuscita a batterli. Poi avevo degli uomini come sparring e, pur non essendo professionisti, non sono mai stata capace di vincere neppure un set contro di loro". Quindi la chiosa finale: "Non è solo una questione di potenza. Gli uomini sono superiori anche per via della resistenza fisica e della muscolatura, tra i vari aspetti. Il numero 1000 del mondo, ma pure un tennista che non ha punti ATP, è di gran lunga superiore a una giocatrice classificata tra le prime 10".

