Last Dance non solo per Fognini e Halep: quanti tennisti si sono ritirati nel 2025!

Il 2025 verrà ricordato, soprattutto dai tifosi italiani, come l'anno del ritiro di Fabio Fognini . Il tennista ligure ha infatti messo fine alla sua incredibile carriera dopo la sfida di primo turno a Wimbledon contro Carlos Alcaraz , durata cinque set. In realtà però Fognini è solo il primo di una lunga lista di giocatori che quest'anno hanno deciso di dire basta e ritirarsi dal tennis professionistico . L'altro nome altisonante non può che essere quello di Simona Halep , ex numero uno al mondo e due volte campionessa Slam, che all'età di 33 anni ha appeso la racchetta al chiodo, congedandosi dal tennis in occasione del torneo WTA di Cluj-Napoca , nella sua Romania. L'elenco tuttavia è ben più lungo e comprende giocatori di ogni età e con carriere molto diverse tra loro: c'è chi si è ritirato dopo i 40 anni, chi per colpa degli infortuni e chi per la seconda o terza volta dopo averci riprovato ma senza successo.

L'elenco completo dei giocatori ritirati

Innanzitutto Fognini non è l'unico italiano ad essersi ritirato poiché il 2025 è stata ufficialmente l'ultima stagione anche per Gianluca Mager e Salvatore Caruso. Così come Halep non è l'unica ex numero uno al mondo ad aver appeso la racchetta al chiodo dato che anche la ceca Petra Kvitova ha salutato il tennis. Estendendo invece il discorso al doppio, rientrano in questa lista anche due veterani come Rohan Bopanna e Nicolas Mahut. Si sono poi ritirati ex finaliste Slam come Eugenie Bouchard, ex top 10 come Fernando Verdasco, Caroline Garcia, Diego Schwartzman e Richard Gasquet e ancora ex giocatori promettenti ma fermati dagli infortuni come Kyle Edmund e Tim van Rijthoven. Completano il lunghissimo elenco Cachín, Copil, Dodig, Eubanks, Novak, Kudla, Klizan, Barrere, Pospisil, Saville, Escobedo, Ramos e Berankis, mentre nel femminile Bonaventure, Wickmayer, Qiang Wang, Cornet e Davis.