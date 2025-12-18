Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Chi sfiderà Sinner e Alcaraz nel 2026? La previsione della Bbc ignora però Musetti

La tv inglese ha stilato una lista di cinque giocatori che potrebbero dare del filo da torcere a Jannik e Carlos nella prossima annata: spicca l'assenza del carrarino
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazLorenzo Musetti

Quale giocatore interromperà il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? È questa la domanda più gettonata a poche settimane dall'inizio della nuova stagione tennistica, che vedrà il primo Slam - l'Australian Open - scattare già il 18 gennaio. Il 2025 ha ribadito la netta superiorità dello spagnolo e dell'azzurro, rispettivamente numero 1 e 2 del ranking ATP con un margine di oltre 6.000 punti sugli inseguitori. Ma soprattutto sono otto gli Slam consecutivi vinti da Sinner e Alcaraz, a testimonianza di come, quando il livello si alza, siano sempre loro due a prevalere. A tentare di dare una risposta è stata la Bbc, che ha stilato un elenco con i tennisti potenzialmente in lizza per inserirsi nel duopolio che sta caratterizzando questo periodo storico per quanto riguarda il tennis maschile. Spicca un'assenza importante: quella di Lorenzo Musetti.

Musetti 'snobbato' dalla Bbc

Il primo nome nella lista è quello dello statunitense Ben Shelton. "Gran servizio e grande ego" scrive la tv inglese, riferendosi alle parole di Patrick Mouratoglou, secondo cui il terzo incomodo dovrà avere un 'grande ego', un po' come Novak Djokovic quando s'inserì tra Roger Federer e Rafa Nadal. C'è poi un altro americano, Taylor Fritz, "aggressivo e determinato a migliorare". Non poteva dunque mancare il britannico Jack Draper, che con la sua chela mancina avrà l'opportunità di provare a sparigliare le carte. Concludono la lista il canadese Felix Auger-Aliassime - "maturato e con colpi molto potenti" - e il serbo Novak Djokovic, appunto il cosiddetto "terzo incomodo". Assente invece Lorenzo Musetti, che nonostante un 2025 da protagonista in cui ha raggiunto una semifinale Slam, ottimi risultati a livello Masters 1000 e ha anche debuttato alle ATP Finals, non è stato considerato. Neppure nel paragrafo dedicato agli "altri", in cui figurano Alexander Zverev e due giovani prospetti come Joao Fonseca e Jakub Mensik. Per il carrarino non può che essere una motivazione extra in vista della prossima stagione: fare bene anche affinché chi lo ha ignorato si ricreda.

