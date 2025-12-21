Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Kyrgios torna in campo, è ufficiale: e adesso il direttore degli Australian Open…

Il tennista australiano ha ricevuto una wild card per l'ATP 250 di Brisbane (5-11 gennaio): sarà un test cruciale per capire se potrà partecipare o meno all'Happy Slam
3 min
TagsNick KyrgiosAustralian Open

"He's back". Con queste parole, il torneo di Brisbane ha ufficializzato sui social la presenza di Nick Kyrgios, che comincerà dunque il suo 2026 nell'ATP 250 in programma nel Queensland dal 5 all'11 gennaio. Nelle ultime settimane si era parlato tanto della programmazione del tennista australiano, molto attivo a livello di esibizioni nel mese di dicembre ma assente da tutte le entry list - compresa quella dell'Australian Open - in gennaio. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, i dubbi sono stati in parte sciolti e Kyrgios è finalmente pronto a fare ritorno in campo per un match ufficiale. L'ultima sfida di singolare disputata da Nick a livello ATP risale al Masters 1000 di Miami - lo scorso marzo - quando fu sconfitto al secondo turno da Karen Khachanov. Non ci sono ancora notizie in merito, ma con ogni probabilità la sua presenza a Brisbane non è altro che un preludio a una sua partecipazione all'Australian Open. Fisico permettendo, ovviamente.

Kyrgios protagonista anche a Melbourne?

La wild card che l'ATP 250 di Brisbane ha riservato a Nick Kyrgios lascia indubbiamente ben sperare in vista dell'Australian Open, che scatterà il 18 gennaio. A proposito dell'eventuale partecipazione dell'ex finalista di Wimbledon aveva parlato il direttore del torneo, Craig Tiley, dichiarando di "aspettare e vedere". Proprio il torneo di Brisbane potrà essere un test importante per capire in che condizioni è Kyrgios - ancora lontano dalla sua forma migliore dopo gli infortuni al polso e al ginocchio - e soprattutto se sarà in grado di essere competitivo per Melbourne. L'australiano - che nella settimana tra Brisbane e Melbourne prenderà parte al Million Dollar 1 Point Slam insieme a Sinner, Alcaraz e tanti altri big - aveva dichiarato qualche mese fa di voler giocare almeno un'altra volta l'Australian Open per salutare il suo pubblico, consapevole che la sua carriera si sta avviando verso la fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

