Kyrgios torna in campo, è ufficiale: e adesso il direttore degli Australian Open…

"He's back". Con queste parole, il torneo di Brisbane ha ufficializzato sui social la presenza di Nick Kyrgios , che comincerà dunque il suo 2026 nell'ATP 250 in programma nel Queensland dal 5 all'11 gennaio. Nelle ultime settimane si era parlato tanto della programmazione del tennista australiano, molto attivo a livello di esibizioni nel mese di dicembre ma assente da tutte le entry list - compresa quella dell'Australian Open - in gennaio. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, i dubbi sono stati in parte sciolti e Kyrgios è finalmente pronto a fare ritorno in campo per un match ufficiale . L'ultima sfida di singolare disputata da Nick a livello ATP risale al Masters 1000 di Miami - lo scorso marzo - quando fu sconfitto al secondo turno da Karen Khachanov. Non ci sono ancora notizie in merito, ma con ogni probabilità la sua presenza a Brisbane non è altro che un preludio a una sua partecipazione all' Australian Open . Fisico permettendo, ovviamente.

Kyrgios protagonista anche a Melbourne?

La wild card che l'ATP 250 di Brisbane ha riservato a Nick Kyrgios lascia indubbiamente ben sperare in vista dell'Australian Open, che scatterà il 18 gennaio. A proposito dell'eventuale partecipazione dell'ex finalista di Wimbledon aveva parlato il direttore del torneo, Craig Tiley, dichiarando di "aspettare e vedere". Proprio il torneo di Brisbane potrà essere un test importante per capire in che condizioni è Kyrgios - ancora lontano dalla sua forma migliore dopo gli infortuni al polso e al ginocchio - e soprattutto se sarà in grado di essere competitivo per Melbourne. L'australiano - che nella settimana tra Brisbane e Melbourne prenderà parte al Million Dollar 1 Point Slam insieme a Sinner, Alcaraz e tanti altri big - aveva dichiarato qualche mese fa di voler giocare almeno un'altra volta l'Australian Open per salutare il suo pubblico, consapevole che la sua carriera si sta avviando verso la fine.