Importante novità per il ranking ATP nel 2026: come cambia il sistema di calcolo dei punti

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, l'ATP ha pubblicato il nuovo rulebook, vale a dire il regolamento aggiornato con tutte le norme in vigore che i tennisti sono chiamati a rispettare. La novità principale riguarda il ranking ATP e i tornei che verranno considerati per il suo calcolo. Fino al 2025, venivano infatti presi in considerazione i migliori 19 risultati ottenuti dai giocatori. In altre parole, se un tennista giocava 25 eventi, a fine anno il ranking veniva calcolato sulla base dei 19 in cui aveva fatto meglio. A partire dal 2026, saranno 18 i tornei (più eventualmente le Nitto ATP Finals) che andranno a comporre la classifica di un giocatore. Cosa cambia per Jannik Sinner? A dir la verità non molto dato che l'azzurro solitamente non gioca molti tornei. Escludendo il 2025, in cui ne ha disputati 18 - ma senza i tre mesi di sospensione verosimilmente avrebbe superato quota 20 -, nel 2024 ne giocò soltanto 17. In generale la tendenza dei migliori è quella di centellinare le proprie uscite. Un esempio è Carlos Alcaraz, che nelle ultime quattro stagioni (dal 2022 al 2025) ha disputato rispettivamente 17, 18, 18 e 19 tornei.