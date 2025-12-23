Importante novità per il ranking ATP nel 2026: come cambia il sistema di calcolo dei punti
A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, l'ATP ha pubblicato il nuovo rulebook, vale a dire il regolamento aggiornato con tutte le norme in vigore che i tennisti sono chiamati a rispettare. La novità principale riguarda il ranking ATP e i tornei che verranno considerati per il suo calcolo. Fino al 2025, venivano infatti presi in considerazione i migliori 19 risultati ottenuti dai giocatori. In altre parole, se un tennista giocava 25 eventi, a fine anno il ranking veniva calcolato sulla base dei 19 in cui aveva fatto meglio. A partire dal 2026, saranno 18 i tornei (più eventualmente le Nitto ATP Finals) che andranno a comporre la classifica di un giocatore. Cosa cambia per Jannik Sinner? A dir la verità non molto dato che l'azzurro solitamente non gioca molti tornei. Escludendo il 2025, in cui ne ha disputati 18 - ma senza i tre mesi di sospensione verosimilmente avrebbe superato quota 20 -, nel 2024 ne giocò soltanto 17. In generale la tendenza dei migliori è quella di centellinare le proprie uscite. Un esempio è Carlos Alcaraz, che nelle ultime quattro stagioni (dal 2022 al 2025) ha disputato rispettivamente 17, 18, 18 e 19 tornei.
L'altra novità riguarda gli ATP 500
Le notizie non sono però finite qui perché al punto 9.03 del Rulebook c'è un altro aspetto che vale la pena sottolineare. Nei 18 tornei presi in considerazione per il calcolo del ranking, 12 sono obbligatori, cioè viene meno la regola del "miglior risultato" e contano i punti anche in caso di eliminazione al primo turno: si tratta dei 4 Slam e degli 8 Masters 1000 "mandatory" (l'unico escluso è Monte-Carlo). Per i restanti 6 si contano i migliori risultati tra la United Cup, appunto Monte-Carlo, ATP 500, 250 e Challenger. A tal proposito, se fino al 2025 i giocatori erano obbligati a disputare almeno cinque ATP 500 - al fine di evitare penalità in classifica - dal 2026 tale soglia scende a 4. In questa categoria può rientrare anche il torneo di Monte-Carlo. L'unico requisito è quello di disputare uno di questi tornei di categoria 500 dopo lo US Open (quindi in Asia, a Tokyo o Pechino, oppure sul cemento indoor europeo, a Basilea o Vienna).