Sabalenka-Kyrgios diretta: segui la "Battaglia dei sessi" LIVE

Era il 20 settembre 1973 quando Billie Jean King scendeva in campo contro Bobby Riggs, nell'edizione più celebre e storica della " Battaglia dei sessi ". Oggi, a 52 anni da quel match, un uomo e una donna tornano ad affrontarsi su un campo da tennis. Da una parte Nick Kyrgios , fermo da tempo e oggi numero 671 del ranking, mentre dall'altra c'è Aryna Sabalenka , numero uno della classifica Wta. Tra attesa, polemiche e regole ad hoc , pensate per rendere il match il più "equo" possibile, è tutto pronto per questa nuova edizione della Battaglia dei sessi: segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:16

Billie Jean King: "Questa sfida non ha nulla a che vedere con quello che feci io"

Tante anche le polemiche intorno a questa sfida. Tra le più dure c'è proprio Billie Jean King, la protagonista dell'iconico match di 52 anni fa: "L’unica somiglianza che vedo è che si sfidano un ragazzo e una ragazza. Tutto qui. Tutto il resto, no. Il nostro scontro riguardava il cambiamento sociale, culturalmente eravamo nel 1973. Questo non lo è. Con Bobby ho giocato tre su cinque set, ho giocato su un campo normale e non ho cambiato nulla. Ho detto: ‘guardate, o gioco ad armi pari oppure non gioco’. E a Bobby piaceva così”.

16:12

Per le ex tenniste sarà una "vittoria facile per Kyrgios"

"A meno che Kyrgios non sia gravemente infortunato e non possa correre, vincerà questa partita facilmente". Questo il duro pronostico dell'allenatrice ed ex tennista Rennae Stubbs. Non si fa illusioni neanche l'ex numero uno del mondo Garbine Muguruza: "Gli uomini sono superiori anche per via della resistenza fisica e della muscolatura, tra i vari aspetti. Il numero 1000 del mondo, ma pure un tennista che non ha punti ATP, è di gran lunga superiore a una giocatrice classificata tra le prime 10".

16:07

Sabalenka non ha dubbi: "Kyrgios? Sono sicura che lo batterò"

Si tratterà di un match d'esibizione, ma nonostante ciò Sabalenka vuole stupire e dimostrare di poter battere un uomo. Prima della sfida, la bielorussa ha attaccato il "rivale" con parole dure. LEGGI QUI

16:05

Sabalenka-Kyrgios, regole speciali: dal campo al super tie-break

Sabalenka e Kyrgios si sfideranno al meglio dei tre set, ma, se ce ne sarà bisogno, il terzo set sarà sostituito da un super tie-break a 10 punti. Si giocherà, inoltre, con un solo servizio a testa. Ma la regola più innovativa riguarda sicuramente il campo: la metà di Sabalenka sarà più piccola del 9% rispetto a quella di Kyrgios, e non ci saranno cambi di campo. La regola riprende uno studio condotto sugli atleti, che ha svelato come mediamente le tenniste si muovano il 9% in meno rispetto ai colleghi maschi.

16:00

Sabalenka sfida Kyrgios: è il giorno della "Battaglia dei sessi"

Dopo mesi di attesa, discussioni e polemiche, finalmente ci siamo: tra un'ora, alle ore 17 italiane, a Dubai inizierà la "Battaglia dei sessi" tra Sabalenka e Kyrgios.

Dubai