Berrettini, il deadlift monopodalico, il respiro e la pasta in bianco: tutti i segreti per essere in forma

Berrettini è pronto a ripartire con nuove energie dopo la splendida vittoria in Coppa Davis e il meritato relax alle Maldive. La nuova stagione è ormai alle porte e lui si sta allenando intensamente ormai da tanti giorni. A Dubai ha anche condiviso una seduta in campo ad alta intensità con Jannik Sinner: “Sono carico”, dice Matteo in un’intervista a Men’s Health organizzata da Red Bull in cui rivela i segreti del suo allenamento: dagli esercizi ai metodi per trovare la concentrazione, fino all’alimentazione e il sonno. La pasta in bianco non può mai mancare anche se non sempre è facile trovarla in giro per il mondo: “L’inverno è il periodo in cui si crea il fondo per l’intera stagione - dice - si fa tutto: forza, esplosività, resistenza. Durante l’anno, con tutti quei tornei in calendario, non puoi caricare così tanto”.