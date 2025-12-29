Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Berrettini, il deadlift monopodalico, il respiro e la pasta in bianco: tutti i segreti per essere in forma

Il tennista italiano, fresco vincitore in Coppa Davis, ha raccontato come si sta preparando per la nuova stagione. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
TagsBerrettini

Berrettini è pronto a ripartire con nuove energie dopo la splendida vittoria in Coppa Davis e il meritato relax alle Maldive. La nuova stagione è ormai alle porte e lui si sta allenando intensamente ormai da tanti giorni. A Dubai ha anche condiviso una seduta in campo ad alta intensità con Jannik Sinner: “Sono carico”, dice Matteo in un’intervista a Men’s Health organizzata da Red Bull in cui rivela i segreti del suo allenamento: dagli esercizi ai metodi per trovare la concentrazione, fino all’alimentazione e il sonno. La pasta in bianco non può mai mancare anche se non sempre è facile trovarla in giro per il mondo: “L’inverno è il periodo in cui si crea il fondo per l’intera stagione - dice - si fa tutto: forza, esplosività, resistenza. Durante l’anno, con tutti quei tornei in calendario, non puoi caricare così tanto”.

L'allenamento: spalle, petto, core. L'esercizio preferito e il BFR

Il lavoro fisico è fondamentale per Berrettini che spesso si è dovuto fermare sul più bello per alcuni problemi muscolari. “Da ragazzino amavo lavorare sulla parte alta del corpo: spalle, petto… cresci e senti subito i miglioramenti. Poi ho capito che nel tennis anche le gambe sono fondamentali. Io metto massa in alto molto facilmente, per questo rischio di appesantirmi”. Tra i tanti esercizi ce n’è uno preferito: “Il deadlift monopodalico. Mi piace da matti”. L’attenzione a ogni singolo dettaglio è quasi maniacale per il tennista azzurro, finalista a Wimbledon nel 2021: “Core, caviglie, ginocchia, spalle, polsi, gomito… ci sono mille piccoli esercizi che aggiungiamo ogni giorno. Per il gomito uso il BFR (Blood Flow Restriction), quella fascia che ti comprime il braccio e sovraccarica il muscolo dell’avambraccio. Lavora il doppio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Berrettini e il lavoro su mente e respirazione

Berrettini non lavora solo sul corpo, ma anche sulla mente, fondamentale per giocare a tennis ad alti livelli: “Il lavoro mentale dura 365 giorni l’anno. Non riguarda solo la performance, riguarda tutto: approccio agli allenamenti, viaggi, vita. Devi saper gestire ogni dettaglio”. Il suo segreto è il respiro per connettere mente e corpo: “Chiudo gli occhi, respiro, rallento. Tendo sempre ad andare veloce, a volte troppo. Quando c’è una competizione importante invece, devi rallentare. Prenderti il tuo tempo, disintossicarti da tutto: telefono, notifiche, informazioni esterne”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Berrettini, il sonno e l'alimentazione

Infine, per completare il quadro c’è l’attenzione al riposo e all’alimentazione: “Sonno? Non sono mai stato un grande dormiglione. Addormentarmi è dura, poi ci si mettono jet lag, cambi di letto, orari, ma sto migliorando”. La dieta in viaggio è difficile da seguire, per questo Matteo rivela di aiutarsi con qualche integratore: “Con tutti i viaggi che facciamo, è difficile seguire una dieta ferrea. Per questo l’integrazione diventa importantissima. Il cibo che mi manca di più quando non sono in Italia? “La pasta in bianco, con un buon parmigiano e un buon olio. Sembra facile trovarla all’estero, vi assicuro che non lo è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Berrettini è pronto a ripartire con nuove energie dopo la splendida vittoria in Coppa Davis e il meritato relax alle Maldive. La nuova stagione è ormai alle porte e lui si sta allenando intensamente ormai da tanti giorni. A Dubai ha anche condiviso una seduta in campo ad alta intensità con Jannik Sinner: “Sono carico”, dice Matteo in un’intervista a Men’s Health organizzata da Red Bull in cui rivela i segreti del suo allenamento: dagli esercizi ai metodi per trovare la concentrazione, fino all’alimentazione e il sonno. La pasta in bianco non può mai mancare anche se non sempre è facile trovarla in giro per il mondo: “L’inverno è il periodo in cui si crea il fondo per l’intera stagione - dice - si fa tutto: forza, esplosività, resistenza. Durante l’anno, con tutti quei tornei in calendario, non puoi caricare così tanto”.

L'allenamento: spalle, petto, core. L'esercizio preferito e il BFR

Il lavoro fisico è fondamentale per Berrettini che spesso si è dovuto fermare sul più bello per alcuni problemi muscolari. “Da ragazzino amavo lavorare sulla parte alta del corpo: spalle, petto… cresci e senti subito i miglioramenti. Poi ho capito che nel tennis anche le gambe sono fondamentali. Io metto massa in alto molto facilmente, per questo rischio di appesantirmi”. Tra i tanti esercizi ce n’è uno preferito: “Il deadlift monopodalico. Mi piace da matti”. L’attenzione a ogni singolo dettaglio è quasi maniacale per il tennista azzurro, finalista a Wimbledon nel 2021: “Core, caviglie, ginocchia, spalle, polsi, gomito… ci sono mille piccoli esercizi che aggiungiamo ogni giorno. Per il gomito uso il BFR (Blood Flow Restriction), quella fascia che ti comprime il braccio e sovraccarica il muscolo dell’avambraccio. Lavora il doppio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Berrettini mostra l’importante novità nel lookSinner e Berrettini a Dubai
1
Berrettini, il deadlift monopodalico, il respiro e la pasta in bianco: tutti i segreti per essere in forma
2
Berrettini e il lavoro su mente e respirazione
3
Berrettini, il sonno e l'alimentazione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS