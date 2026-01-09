Australian Open, storica wild card per Wawrinka. A Kyrgios resta solo il doppio…

A poco più di una settimana dall'inizio dell' Australian Open sono stati sciolti i dubbi in merito alle wild card . La questione che maggiormente teneva banco riguardava Nick Kyrgios , che ha un rapporto speciale con il torneo di Melbourne tuttavia non aveva convinto nelle ultime uscite , specialmente dal punto di vista fisico. La decisione finale da parte del finalista di Wimbledon 2022 è stata quella di concentrarsi esclusivamente sul doppio. È stato invece invitato Stan Wawrinka , che all'Australian Open ha trionfato nel 2014. "Avere la possibilità di giocare l'Australian Open all'inizio del mio ultimo anno nel tour significa molto per me" ha commentato il quarantenne elvetico, che avrà l'opportunità di calcare ancora una volta i campi di Melbourne Park in quella che sarà la sua ultima stagione nel circuito ATP.

Il messaggio di Kyrgios

"Dopo una buona conversazione con Tennis Australia ho deciso di giocare solo il doppio all’Australian Open. Sono in forma e sono tornato in campo, ma le partite al meglio dei cinque set sono tutta un’altra cosa e non sono ancora del tutto pronto a reggere quella distanza. Questo torneo per me significa tutto, ma preferisco lasciare il posto a chi è più pronto. Sto facendo di tutto per competere e stare bene quest’anno” ha scritto sui social Kyrgios, lasciando intendere che la decisione sia stata condivisa. Oltre a Wawrinka, le altre due wild card a disposizione sono state assegnate agli australiani Jordan Thompson (n.113 al mondo) e Chris O'Connell (n.114). A Kyrgios non resta invece che il doppio: con ogni probabilità farà coppia con Thanasi Kokkinakis e i due andranno a caccia del bis dopo il titolo del 2022.