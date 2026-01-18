Corriere dello Sport.it
Come vedere in tv Sinner, Musetti e Paolini dopo la rottura tra Sky e Discovery: cosa cambia per il tennis

Importante novità per gli appassionati ora che i canali Eurosport 1 e 2 non sono più disponibili su Sky: ecco il nuovo abbonamento per guardare l'Australian Open
2 min
La notizia era ufficiale da tempo, ma in molti se ne sono accorti solamente alle porte dell'Australian Open: in seguito al divorzio tra Sky e Warner Bros. Discovery, i canali Eurosport 1 e 2 non sono più visibili in televisione al 210 e 211 di Sky. Pur trattandosi solamente di due canali, erano molto preziosi durante le settimane dell'Australian Open e del Roland Garros, i due Slam di cui Discovery possiede i diritti. Per milioni di appassionati, dunque, non sarà più possibile trovare i match di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini sul bouquet Sky. Sorge dunque spontanea la domanda: cosa fare per guardare le partite dell'Australian Open, scattato domenica 18 gennaio? Ecco tutto quello che c'è da sapere e la guida completa.

Dove vedere l'Australian Open

A partire dal 2026, l’Australian Open è visibile su Eurosport 1 e 2, ma anche sulle piattaforme discovery+ e Timvision (i canali Eurosport fanno parte del catalogo Timvision Play) e sui Prime Video Channels. Buone notizie poi per gli abbonati a Dazn: grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery e all'integrazione in app dei canali Eurosport 3,4,5 e 6, chi ha attivo un abbonamento DAZN Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà seguire integralmente su Dazn l'Australian Open. La novità più recente risponde invece al nome di Hbo Max, la piattaforma streaming appena lanciata: anche qui sarà possibile guardare lo Slam australiano. Tra i piani mensili previsti, per le partite di Sinner e gli azzurri è necessario quello da 8.99 (base con pubblicità con l'aggiunta dello sport).

