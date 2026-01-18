Come vedere in tv Sinner, Musetti e Paolini dopo la rottura tra Sky e Discovery: cosa cambia per il tennis

La notizia era ufficiale da tempo, ma in molti se ne sono accorti solamente alle porte dell'Australian Open: in seguito al divorzio tra Sky e Warner Bros. Discovery, i canali Eurosport 1 e 2 non sono più visibili in televisione al 210 e 211 di Sky. Pur trattandosi solamente di due canali, erano molto preziosi durante le settimane dell'Australian Open e del Roland Garros, i due Slam di cui Discovery possiede i diritti. Per milioni di appassionati, dunque, non sarà più possibile trovare i match di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini sul bouquet Sky. Sorge dunque spontanea la domanda: cosa fare per guardare le partite dell'Australian Open, scattato domenica 18 gennaio? Ecco tutto quello che c'è da sapere e la guida completa.