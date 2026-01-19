Italiani agli Australian Open, risultati: storico successo per Maestrelli

Se è un sogno, non svegliatelo. Francesco Maestrelli ha sconfitto in cinque set Terence Atmane (n. 64 ATP) e si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2026. Si conferma il torneo delle prime volte per il classe 2002 di Pisa, che a Melbourne aveva già ottenuto l'accesso al primo main draw Slam in carriera, superando brillantemente le qualificazioni. Ha quindi approfittato di un sorteggio benevolo - ma partiva comunque sfavorito - per imporsi con il punteggio di 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1 e continuare il suo sogno. E ora il secondo turno, dove potrebbe trovare... Novak Djokovic, impegnato sulla Rod Laver Arena contro Pedro Martinez. Ben 28 gli ace scagliati da Maestrelli, il quale oltre a ottenere una bella iniezione di fiducia si avvicina considerevolmente ai primi 100 del ranking ATP.