Italiani agli Australian Open, risultati: storico successo per Maestrelli
Se è un sogno, non svegliatelo. Francesco Maestrelli ha sconfitto in cinque set Terence Atmane (n. 64 ATP) e si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2026. Si conferma il torneo delle prime volte per il classe 2002 di Pisa, che a Melbourne aveva già ottenuto l'accesso al primo main draw Slam in carriera, superando brillantemente le qualificazioni. Ha quindi approfittato di un sorteggio benevolo - ma partiva comunque sfavorito - per imporsi con il punteggio di 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1 e continuare il suo sogno. E ora il secondo turno, dove potrebbe trovare... Novak Djokovic, impegnato sulla Rod Laver Arena contro Pedro Martinez. Ben 28 gli ace scagliati da Maestrelli, il quale oltre a ottenere una bella iniezione di fiducia si avvicina considerevolmente ai primi 100 del ranking ATP.
Out Arnaldi, in campo Bellucci
Niente da fare invece per Matteo Arnaldi, battuto in tre set (6-4 6-2 6-3) dal russo Andrey Rublev, tredicesima testa di serie. Non ha avuto alcuna chance il sanremese, che negli ultimi tempi non sta giocando soltanto contro l'avversario ma anche contro i problemi fisici che lo tormentano. In particolare, è un problema alla caviglia a non lasciare in pace Arnaldi e a non dargli la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. Per il momento Matteo rimane fuori dalla top 60. Il terzo e ultimo italiano protagonista a Melbourne nella giornata di lunedì è Mattia Bellucci, che chiuderà il programma sulla Margaret Court Arena contro Casper Ruud: match molto difficile ma non impossibile per l'italiano, non ci sono precedenti tra i due.