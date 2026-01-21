Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Paolini-Jovic, terzo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La tennista azzurra ha superato Frech e ha proseguito il suo cammino a Melbourne: sulla sua strada ora una testa di serie come la statunitense
3 min
TagsJasmine Paolini

Per il secondo Slam consecutivo si affronteranno Jasmine Paolini e Iva Jovic, già di fronte agli ultimi US Open. La tennista azzurra ha brillantemente superato i primi due turni agli Australian Open, sconfiggendo senza perdere set prima Sasnovich e poi Frech, ma è consapevole che ora l'asticella si alza. Sulla sua strada troverà infatti una testa di serie, la #29, come l'americana Jovic (numero 27 WTA), anche lei protagonista di due netti successi ai danni di Volynets e Hon. Si prospetta una sfida tutta da vivere, in cui Jasmine potrà senz'altro giocarsi le proprie chance ma senza sottovalutare la rivale, che ha soli 18 anni ma è già tra le prime 30 del mondo e negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale.

Paolini-Jovic, quando si gioca il match

La sfida tra Paolini e Jovic, valida per il terzo turno degli Australian Open 2026, andrà in scena venerdì 23 gennaio con orario e campo ancora da definire. 

I precedenti tra Paolini e Jovic

Entrambi i confronti diretti hanno visto prevalere Jasmine, che ha trionfato prima sul cemento di Indian Wells e poi su quello degli US Open.

Dove vedere il match di Paolini in tv

L'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITRICE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

