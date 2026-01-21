Paolini-Jovic, terzo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per il secondo Slam consecutivo si affronteranno Jasmine Paolini e Iva Jovic, già di fronte agli ultimi US Open. La tennista azzurra ha brillantemente superato i primi due turni agli Australian Open, sconfiggendo senza perdere set prima Sasnovich e poi Frech, ma è consapevole che ora l'asticella si alza. Sulla sua strada troverà infatti una testa di serie, la #29, come l'americana Jovic (numero 27 WTA), anche lei protagonista di due netti successi ai danni di Volynets e Hon. Si prospetta una sfida tutta da vivere, in cui Jasmine potrà senz'altro giocarsi le proprie chance ma senza sottovalutare la rivale, che ha soli 18 anni ma è già tra le prime 30 del mondo e negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale.