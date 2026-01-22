Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Tensione agli Australian Open, che scontro tra Osaka e Cirstea: "Non sai niente..."

Il match sulla Margaret Court Arena, vinto dalla giapponese, termina tra le polemiche della rumena e una stretta di mano 'gelida': ecco che cosa è successo
3 min
TagsTennisOsakaAustralian Open

MELBOURNE - L'Australian Open sta entrando nel vivo e iniziando a regalare i primi momenti memorabili. Tra imprevisti ed emozioni, stanno iniziando ad arrivare anche le prime tensioni in campo durante i match. Come successo nella sfida tra Naomi Osaka e la rumena Sorana Cirstea, sulla Margaret Court Arena, terminato con la vittoria della giapponese tra le polemiche.

Scontro Osaka-Cirstea: "Non sai cos'è il fairplay"

A scatenare la furia della rumena Cirstea sono stati 'trucchetti' adoperati da Osaka, che ha più volte alzato la voce, arrivando fino ad urlare, dopo gli errori della sua avversaria, cercando di infastidirla. Una condotta poco sportiva ma efficace, visto che Cirstea è rimasta evidentemente infastidita dai tentativi della rivale, arrivando anche a fermarsi chiedendo spiegazioni al giudice di sedia, che però non è intervenuto. Il match si è chiuso al terzo set, con una stretta di mano gelida che ha lasciato perplessa Osaka: "Perché fai così?", la domanda della giapponese a cui la rumena ha prontamente risposto: "Perché non sai cosa sia il fair-play. Amica mia giochi da così tanto ma non sai niente di come essere sportivi".

Osaka risponde: "Non ci posso fare niente"

Un'accusa a cui Osaka ha voluto rispondere in conferenza stampa: "Credo che le abbiano dato fastidio le mie esultanze. Lei è una grande giocatrice, io ho provato solo a dare il mio meglio. Mi dispiace che si sia arrabbiata per le mie esultanze ma non ci posso fare niente. E credo che questo sia anche il suo ultimo Australian Open”. Osaka va avanti e tra abiti particolari polemiche in campo continua a farsi notare.

