Musetti-Fritz, ottavi Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La seconda settimana degli Slam sta diventando un'abitudine per Lorenzo Musetti, che grazie al successo in cinque set ai danni di Tomas Machac si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Australian Open. Il carrarino non si era mai spinto così avanti a Melbourne, ma sta dimostrando di meritare la posizione in classifica e si è tolto una bella soddisfazione sulla John Cain Arena. Il tabellone continua a presentare insidie dato che sulla sua strada figura adesso lo statunitense Taylor Fritz, nona forza del seeding. Il suo miglior risultato in Australia sono i quarti raggiunti nel 2024 e arriva al'appuntamento riposato avendo perso solo due set tra le partite con Royer, Kopriva e Wawrinka.