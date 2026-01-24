Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Musetti-Fritz, ottavi Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prima volta alla seconda settimana a Melbourne per Lorenzo, opposto ora allo statunitense: tutte le informazioni sull'incontro
3 min
TagsLorenzo MusettiAustralian Opentaylor fritz

La seconda settimana degli Slam sta diventando un'abitudine per Lorenzo Musetti, che grazie al successo in cinque set ai danni di Tomas Machac si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Australian Open. Il carrarino non si era mai spinto così avanti a Melbourne, ma sta dimostrando di meritare la posizione in classifica e si è tolto una bella soddisfazione sulla John Cain Arena. Il tabellone continua a presentare insidie dato che sulla sua strada figura adesso lo statunitense Taylor Fritz, nona forza del seeding. Il suo miglior risultato in Australia sono i quarti raggiunti nel 2024 e arriva al'appuntamento riposato avendo perso solo due set tra le partite con Royer, Kopriva e Wawrinka.

Musetti-Fritz, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Fritz, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, andrà in scena lunedì 26 gennaio sulla Margaret Court Arena con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Musetti e Fritz

In parità il bilancio dei testa a testa tra i due giocatori: 3-3. Sarà però Taylor ad avere un piccolo vantaggio dato che ha vinto il precedente più recente (ATP Finals 2025) e i due sul cemento (anche Finals di Coppa Davis 2022). 1-1 invece il conto delle sfide tra i due a livello Slam: Musetti è stato sconfitto a Wimbledon nel 2022 ma si è riscattato, sempre sui prati londinesi, nel 2024.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

