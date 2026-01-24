Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Panatta e la scelta su Sinner che fa discutere: “Lo conosco poco, preferisco un altro”. E non è Alcaraz...

All'ex campione in tv viene chiesto di scegliere tra Jannik e altri due tennisti: la risposta e la (bella) motivazione
2 min
TagsPanatta

Adriano Panatta è stato ospite della puntata odierna di "Ciao Maschio" con Nunzia De Girolamo. Tra una battuta e l'altra, a Panatta è stata mostrata una foto a tre di Berrettini, Sinner e Borg e gli è stato chiesto di scegliere. "Tengo Borg perché siamo amici da una vita, gli altri due li conosco poco, ma sono davvero due bravissimi ragazzi", ha ammesso Panatta. Non c'è spazio per Alcaraz o per il tennis attuale, ma solo per i ricordi di una vita piena in cui Panatta dice di essersi divertito e di divertirsi ancora.

Panatta, le parole sul tennis e i cretini

Panatta ha poi aggiunto, parlando di sé: "Mi annoiano i cretini, ne ho incontrati tantissimi, li ignoro. Ho fatto tante cose, come ad esempio dare i cazzotti in tribuna, ho litigato con tanta gente, adesso non faccio più stupidaggini. Le rifarei? Qualcuna sì, magari non risponderei male a qualcuno. Chi è stato determinante per me? Sicuramente Zugarelli: ha insegnato a me e agli altri a vincere e ci ha insegnato come stare al mondo". Visti i risultati, sportivi e non, c'è decisamente riuscito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

