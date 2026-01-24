Panatta e la scelta su Sinner che fa discutere: “Lo conosco poco, preferisco un altro”. E non è Alcaraz...

Adriano Panatta è stato ospite della puntata odierna di "Ciao Maschio" con Nunzia De Girolamo. Tra una battuta e l'altra, a Panatta è stata mostrata una foto a tre di Berrettini, Sinner e Borg e gli è stato chiesto di scegliere. "Tengo Borg perché siamo amici da una vita, gli altri due li conosco poco, ma sono davvero due bravissimi ragazzi", ha ammesso Panatta. Non c'è spazio per Alcaraz o per il tennis attuale, ma solo per i ricordi di una vita piena in cui Panatta dice di essersi divertito e di divertirsi ancora.