lunedì 26 gennaio 2026
Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di Sinner e Shelton: “Gli organizzatori…”

Il numero 2 ed il numero 8 del ranking Atp, si sfideranno ai quarti di finale ol 28 gennaio, ancora non è stato scelto lo slot in cui farli giocare
2 min

Dopo aver battuto Darderi nel derby italiano, Sinner è rimasto in attesa dell asfida tra Shelton e Ruud per conoscere il suo avversario ai quarti di finale. Il norvegese, si è arreso all' americano numero 8 al mondo in quattro set per 6-3 4-6 3-6 4-6. La data scelta per i quarti di finale è il 28 gennaio e oltre alla sfida Sinner-Shelton, si sfideranno anche Djokovic-Musetti. La presenza di due match così importanti nella stessa giornata potrebbe portare alcuni problemi a livelli organizzativi.

Australian Open: "Sinner-Shelton? orario dettato dalle esigenze TV..."

Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore, si è interrogato sugli orari delle partite dei quarti di finale degli Australian Open. L'ipotesi più accreditata secondo lui sarebbe quella di far giocare il numero 2 ed il numero 8 nel primo pomeriggio australiano, che coinciderebbe con la prima serata in America, mentre in Italia sarebbero le 3 di notte. Infatti proprio questo è quanto scritto da Bertolucci su 'X': "Gli organizzatori dovranno tener conto anche delle esigenze televisive australiane e americane (Shelton) e relativi fusi orari". Se quest'ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe di un orario molto difficile - non solo per chi seguirà il match in Italia - ma anche a livello climatico per Sinner, in quanto sarebbe nella fascia oraria più calda con temperature previste molto elevate.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

