Non si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 . Il campione azzurro, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, ha sconfitto la testa di serie numero 8 del tabellone Ben Shelton con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 per guadagnare l'accesso in semifinale dove affronterà Novak Djokovic . Il serbo in apertura di programma aveva beneficiato del ritiro di uno sfortunatissimo Lorenzo Musetti , costretto al ritiro ad inizio terzo per un problema alla coscia destra quando conduceva avanti due set a zero.

Sinner-Djokovic, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per la semifinale degli Australian Open 2026, andrà in scena venerdì 30 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 9:30 del mattino italiane.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sinner è avanti 6-4 nei testa a testa con Djokovic e ha vinto le ultime cinque sfide, l'ultima delle quali andata in scena in semifinale a Wimbledon dello scorso anno. L'ultima vittoria del serbo risale invece all'ultimo atto delle Nitto Atp Finals del 2023.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Djokovic agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)