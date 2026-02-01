Djokovic in difficoltà contro Alcaraz, la frase verso Nadal è virale: ecco cosa ha detto
MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tantissime emozioni a Melbourne per la finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Un match che ha regalato tantissime emozioni, ma anche alcuni momenti di tensione. Dopo una buona partenza nel primo set, Nole è stato rimontato da Alcaraz nei set successivi, andando in difficoltà. Per stemperare la tensione, vedendo la presenza di Rafa Nadal in tribuna, ha deciso di scherzare con una frase che non è sfuggita agli appassionati.
Djokovic scherza con Nadal: "Vuoi giocare tu?"
Mentre cercava di rimontare contro Alcaraz, dopo un ottimo punto realizzato e tra gli applausi del pubblico, Djokovic ha scherzato con Nadal in tribuna: "Vuoi giocare tu Rafa?". Questo il labiale chiaro e diventato presto virale sui social, facendo ridere ed emozionare, vista la loro storica rivalità, tanti appassionati. La leggenda spagnola dagli spalti ride e applaude. E chissà se Rafa Nadal sarebbe riuscito a sfidare un Carlos Alcaraz così in forma.