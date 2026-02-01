Djokovic in difficoltà contro Alcaraz, la frase verso Nadal è virale: ecco cosa ha detto

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tantissime emozioni a Melbourne per la finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz . Un match che ha regalato tantissime emozioni, ma anche alcuni momenti di tensione . Dopo una buona partenza nel primo set, Nole è stato rimontato da Alcaraz nei set successivi, andando in difficoltà . Per stemperare la tensione, vedendo la presenza di Rafa Nadal in tribuna, ha deciso di scherzare con una frase che non è sfuggita agli appassionati.

Djokovic scherza con Nadal: "Vuoi giocare tu?"

Mentre cercava di rimontare contro Alcaraz, dopo un ottimo punto realizzato e tra gli applausi del pubblico, Djokovic ha scherzato con Nadal in tribuna: "Vuoi giocare tu Rafa?". Questo il labiale chiaro e diventato presto virale sui social, facendo ridere ed emozionare, vista la loro storica rivalità, tanti appassionati. La leggenda spagnola dagli spalti ride e applaude. E chissà se Rafa Nadal sarebbe riuscito a sfidare un Carlos Alcaraz così in forma.