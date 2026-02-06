La Wada scongiura un nuovo "caso Sinner" e avverte gli atleti alle Olimpiadi: "Attenzione al Clostebol"

Alla vigilia della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 , la Wada ha lanciato un appello agli atleti impegnati nelle gare. In particolare li ha invitati a prestare attenzione a una sostanza come il Clostebol , per cui negli ultimi anni sono stati registrati numerosi casi in Italia. Il timore principale è che possa manifestarsi un altro caso Sinner . Proprio il tennista azzurro risultò positivo al Clostebol in occasione di un controllo a Indian Wells nel marzo 2024 e, pur essendo stata accertata la sua innocenza, ha ricevuto una sospensione di tre mesi nel 2025 . Una situazione spiacevole che nessuno si augura che si ripeta.

Il dg della Wada: "Atleti, state attenti"

A prendere la parola in conferenza è stato Olivier Niggli, direttore generale della Wada. "Noi abbiamo una prospettiva mondiale - ha esordito - In Italia ci sono stati dei casi dove questa sostanza viene indicata nella scatola del prodotto, ma non ci sono preoccupazioni da parte nostra. Gli atleti devono fare attenzione". Il riferimento è proprio ai 30 casi di positività in Italia a partire dal 2019 a causa della presenza del Clostebol in prodotti come le creme. Prevenire è meglio che curare, perciò la Wada ha inviato questo promemoria a tutti i protagonisti dell'evento.