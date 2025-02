Sinner diretta, accordo con la Wada sulla vicenda doping: reazioni, ultime news e aggiornamenti

Jannik Sinner sconterà una squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. La Wada (Agenzia mondiale antidoping) lo ha annunciato confermando "di aver concluso un accordo per la risoluzione del caso del tennista italiano, che ha accettato un periodo di tre mesi di inammissibilità per una violazione della regola del doping che lo ha portato ad un test positivo per il clostebol, una sostanza vietata, nel marzo 2024". Tutte le reazioni e gli aggiornamenti in tempo reale di una notizia che sta, ovviamente, facendo il giro del mondo.

12:46

Sinner, dove si allenerà?

C'è molta curiosità per capire dove si allenerà Sinner e come trascorrerà questi mesi senza tennis. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trascorrere un po' più di tempo rispetto a prima a casa sua, a Sesto

12:41

Djokovic in tendenza su tutti i social, il motivo

Nole Djokovic è in tendenza su tutti i social perché non ha ancora posizione su Sinner: le sue parole, visto che Nole non ha peli sulla lingua, sono molto attese

12:39

Sinner, il parere di Bertolucci

Sinner, è arrivato il parere di Bertolucci: "Scelta intelligente" LEGGI TUTTO QUI

12:34

Sinner, pronta una super accoglienza a Roma

Non mancherà un'accoglienza speciale per Jannik Sinner nella concluderà il suo periodo di squalifica proprio pochi giorni prima dell'inizio degli Internazionali d'Italia.

12:09

Sinner, perché poteva andare molto peggio

Poteva davvero andare peggio, molto peggio? Sì. E allora i soli tre mesi di squalifica di Jannik Sinner, senza Slam in mezzo, sono quasi una buona notizia. Ecco perché nel nostro approfondimento

11:59

Itia conferma: "Giusta la nostra conclusione"

Sono arrivate anche le parole dell'ITIA: "Riconosciamo l'annuncio fatto dall'Agenzia Mondiale Antidoping riguardo all'accordo raggiunto tra la WADA e Jannik Sinner. Il processo originale è stato condotto in conformità con il Codice Mondiale Antidoping e il Programma Antidoping del Tennis. A seguito di un'indagine approfondita da parte dell'ITIA (incluso il parere di laboratori accreditati dalla WADA), eravamo soddisfatti del fatto che il giocatore avesse dimostrato l'origine della sostanza vietata e che la violazione fosse involontaria. L'esito odierno conferma questa conclusione. L'ITIA ha deferito la questione a un tribunale indipendente, che ha raggiunto la decisione di "Nessuna Colpa o Negligenza" e, di conseguenza, nessuna squalifica, sulla base dei fatti e dell'applicazione delle regole. L'esito della sospensione di tre mesi è stato possibile solo grazie all'accordo tra la WADA e il giocatore"

11:56

Sinner a Doha, ancora non svelati i prossimi piani

Sinner in questo momento si trova a Doha e ancora non sono stati svelati i piani del numero uno al mondo

11:36

I tifosi tutti con Sinner: "Riposati, torni più forte"

I tifosi italiani sono tutti con Jannik Sinner: "Riposati - gli scrivono - e tornerai ancora più forte". Per gli Internazionali di Roma c'era tanta attesa già prima, adesso è veramente alle stelle

11:30

Arriva la reazione di Kyrgios: "Triste giorno per il tennis"

Il suo nome è schizzato in vetta alle tendenze social quasi subito perché tutti aspettavano una sua reazione che, puntualmente, durissima è arrivata. "Oggi è un giorno triste per il tennis, molti altri tennisti la pensano come me", ha scritto su X Nicholas Kyrgios. LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI

11:17

Cosa cambia per Sinner in classifica Atp dopo il patteggiamento

Avendo già perso i punti di Indian Wells 2024, Sinner perderà i 1000 punti di Miami, i punti di MonteCarlo (400) e di Madrid (200). A Roma non difende nulla. Poteva andare molto molto peggio e in classifica per lui non cambierà nulla. L'APPROFONDIMENTO

11:15

Binaghi: "Vergognosa ingiustizia, ma per Sinner finisce un incubo"

Tra le prime reazioni al patteggiamento di Sinner quella del presidente federale Angelo Binaghi: "È la prima volta che una vergognosa ingiustizia ci rende felici perché il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un incubo. Questo accordo tra le due parti certifica l'innocenza di Jannik, la sua assoluta non colpevolezza, e gli consente finalmente di rasserenarsi e pianificare il suo futuro con un grande rientro agli Internazionali BNL d'Italia a Roma dove tutta l'Italia lo accoglierà come merita. Resta il rammarico per tutto quello che ha dovuto passare e per tutto il tempo che Jannik ha dovuto trascorrere con questo macigno. Se non altro, questo sarà forse l'ultimo grande errore della Wada che, come sappiamo, ha già deciso di cambiare le regole che hanno costretto Jannik ad accettare un compromesso che anche se non riconosce alcuna sua responsabilità è veramente ingiusto".

11:11

Sinner, chi è l'avvocato che lo ha difeso e quanto gli è costata la causa

Ha ragione l'avvocato di Sinner: Jannik paga colpe ed errori non suoi. In tutti i sensi: di stress, di immagine ed economici. I tornei che non potrà disputare e i soldi spesi per difendersi. Si parla di oltre un milione di euro. A difenderlo lo studio legale di Londra Onside Law e l'avvocato Jamie Singer che l’ha seguito in prima persona. Jamie Singer è un'istituzione: fornisce consulenza su questioni commerciali, di proprietà intellettuale, di governance e normative di alto profilo nei settori dello sport e dell'intrattenimento da oltre 20 anni. La sua attività commerciale comprende sponsorizzazioni, diritti mediatici, licenze, hosting, diritti di immagine e gestione dei talenti. La sua attività normativa si concentra, in particolare, su casi di integrità e combine di partite, spesso presentati dinanzi alla Corte arbitrale dello sport di Losanna. Tra i clienti figurano World Rugby, AC Milan, West Ham, l'International Tennis Integrity Agency, BeIn Sports, Premier Models, LTA, ECB e RFU, oltre a molti personaggi di alto profilo tra cui, appunto, Sinner.

11:04

Le parole del legale di Sinner: "Paga errori non suoi"

Queste, invece, le parole dell'avvocato di Sinner: "Sono felice che Jannik possa finalmente lasciarsi alle spalle questa dolorosa esperienza - ha spiegato Jamie Singer, legale di Jannik -. La Wada ha confermato i fatti stabiliti dal Tribunale Indipendente. È chiaro che Jannik non aveva alcuna intenzione, non era a conoscenza della situazione e non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo. Purtroppo, gli errori commessi da alcuni membri del suo team hanno portato a questa situazione".

11:01

Cosa ha detto Sinner subito dopo l'accordo con la Wada: le sue parole

Queste le parole di Jannik Sinner subito dopo l'accordo con la Wada: "Questo caso mi tormentava ormai da quasi un anno e il processo ancora sarebbe stato lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell'anno. Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della Wada siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l'offerta della Wada di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi".

10:59

Sinner, quando è arrivata la notizia dell'accordo con la Wada

La notizia dell'accordo tra Sinner e la Wada è arrivata oggi, sabato 15 febbraio, intorno alle 10.30 di mattina. Nei giorni scorsi non era stato fatto trapelare nulla né da parte di Sinner né da parte dell'agenzia mondiale antidoping.

10:52

Sinner, ecco quanto rimarrà fermo

Jannik Sinner sarà costretto a fermarsi fino al prossimo 4 maggio dopo l'accordo con la Wada (LEGGI TUTTO...)

Roma