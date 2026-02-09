Cocciaretto commossa per il bronzo di Goggia alle Olimpiadi: il retroscena sulla sua partita e la dedica speciale

Dopo la sconfitta nelle qualificazioni del WTA 1000 di Doha , Elisabetta Cocciaretto aveva già un piede e mezzo sull'aereo. Invece è stata ripescata come lucky loser e ha approfittato al meglio dell'occasione, sconfiggendo in due set - 7-6 6-2 - la francese Elsa Jacquemot . Intervenuta ai microfoni di Supertennis a fine partita, è apparsa ovviamente entusiasta per il successo: "Il giorno prima avevo giocato molto contratta e in maniera poco brillante, quindi è stata un'ottima opportunità per riscattarmi e disputare un altro match . Sono scesa in campo con più consapevolezza e voglia di fare bene". Al secondo turno la giocatrice marchigiana se la vedrà contro Coco Gauff , quarta forza del seeding: " Sarà un match di livello molto alto . Proverò ad affrontarlo con la giusta carica nel rispetto della fantastica professionista che è Coco".

Cocciaretto e l'amicizia con Sofia Goggia

Non poteva poi mancare una domanda sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, specialmente dopo la storica medaglia di bronzo conquistata da Sofia Goggia nella discesa libera. La campionessa di sci è molto amica di Cocciaretto, perciò dal Qatar non sono arrivati altro che complimenti: "Sofia è una mia amica e la conosco bene. Se la giornata è stata molto bella è anche perché prima di giocare mi sono vista tutta la sua discesa. Sono davvero felice che abbia ottenuto il bronzo. Ero quasi commossa per lei". La giocatrice marchigiana aveva già parlato a Wimbledon dell'amicizia che la lega a Goggia, svelando un simpatico aneddoto: "Sofia mi ha scritto sia dopo la prima partita che dopo quella successiva. Sta guardando tutti i miei match e ne sono contenta".