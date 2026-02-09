Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cocciaretto commossa per il bronzo di Goggia alle Olimpiadi: il retroscena sulla sua partita e la dedica speciale

Dopo il successo al primo turno a Doha, la tennista marchigiana ha fatto i complimenti all'amica per la medaglia conquistata ai Giochi di Milano-Cortina 2026
2 min
TagsElisabetta CocciarettoSofia Goggia

Dopo la sconfitta nelle qualificazioni del WTA 1000 di Doha, Elisabetta Cocciaretto aveva già un piede e mezzo sull'aereo. Invece è stata ripescata come lucky loser e ha approfittato al meglio dell'occasione, sconfiggendo in due set - 7-6 6-2 - la francese Elsa Jacquemot. Intervenuta ai microfoni di Supertennis a fine partita, è apparsa ovviamente entusiasta per il successo: "Il giorno prima avevo giocato molto contratta e in maniera poco brillante, quindi è stata un'ottima opportunità per riscattarmi e disputare un altro match. Sono scesa in campo con più consapevolezza e voglia di fare bene". Al secondo turno la giocatrice marchigiana se la vedrà contro Coco Gauff, quarta forza del seeding: "Sarà un match di livello molto alto. Proverò ad affrontarlo con la giusta carica nel rispetto della fantastica professionista che è Coco".

Cocciaretto e l'amicizia con Sofia Goggia

Non poteva poi mancare una domanda sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, specialmente dopo la storica medaglia di bronzo conquistata da Sofia Goggia nella discesa libera. La campionessa di sci è molto amica di Cocciaretto, perciò dal Qatar non sono arrivati altro che complimenti: "Sofia è una mia amica e la conosco bene. Se la giornata è stata molto bella è anche perché prima di giocare mi sono vista tutta la sua discesa. Sono davvero felice che abbia ottenuto il bronzo. Ero quasi commossa per lei". La giocatrice marchigiana aveva già parlato a Wimbledon dell'amicizia che la lega a Goggia, svelando un simpatico aneddoto: "Sofia mi ha scritto sia dopo la prima partita che dopo quella successiva. Sta guardando tutti i miei match e ne sono contenta".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Draper e la confessione dolorosa sugli Australian OpenLjubicic sminuisce Alcaraz, la frase sui sette slam

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS