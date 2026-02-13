Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Il dramma di Tsitsipas, le parole che scioccano tutti: "Ho guadagnato tantissimo ma ho attraversato il buio. Adesso..."

Dopo la sconfitta al secondo turno nel torneo di Rotterdam, il greco ha raccontato di aver vissuto momenti difficili sottolineando la frenesia del circuito ATP
2 min
TagsStefanos Tsitsipas

Segnali di ripresa ma ancora tanti alti e bassi per Stefanos Tsitsipas, sconfitto al secondo turno dell'ATP 500 di Rotterdam da Botic van de Zandschulp e lontano dalla sua forma migliore. Intervenuto a margine del match, il greco ha fatto il punto della situazione con grande lucidità: "L'unica cosa positiva è che non ho sentito alcun dolore e non ho problemi fisici. Tuttavia sento di dover ricostruire completamente il mio tennis e di avere tanto da migliorare. In particolare non sono soddisfatto del mio servizio". Tsitsipas ha poi aggiunto: "Attualmente posso dire di giocare a tennis col sorriso. Non avere infortuni mi permette di avere le idee più chiare e poter pensare a lungo termine. Amo questo vita e farò tutto il possibile per ritrovare il mio miglior livello". Il tennista ateniese ha poi lasciato tutto di stucco quando ha toccato un tema delicato come la salute mentale.

Tsitsipas: "Ho vissuto momenti duri"

"Negli ultimi tempi ho attraversato momenti davvero difficili e preferire non parlarne. Ho imparato che la salute è la cosa più importante che ci sia" ha ammesso Stefanos. Che però cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno: "Adesso mi sento sulla strada giusta e voglio semplicemente godermi il circuito, senza avere la sensazione di dover battagliare quotidianamente con il mio corpo". Infine non è mancato un commento sulla frenesia del tour: "Nel tennis professionistico non ci si ferma mai. Non mi sto lamentando, anzi guadagniamo tanti soldi e viviamo esperienze fantastiche. Però ci sono dei momenti in cui sei obbligato a rispettare certi impegni, ad esempio con gli sponsor, e non puoi tirarti indietro. La realtà è questa".

Bertolucci polemico per la decisione di Berrettini Djokovic salta l'Atp 500 di Doha: quando tornerà in campo

