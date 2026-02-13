Il dramma di Tsitsipas, le parole che scioccano tutti: "Ho guadagnato tantissimo ma ho attraversato il buio. Adesso..."

Segnali di ripresa ma ancora tanti alti e bassi per Stefanos Tsitsipas, sconfitto al secondo turno dell'ATP 500 di Rotterdam da Botic van de Zandschulp e lontano dalla sua forma migliore. Intervenuto a margine del match, il greco ha fatto il punto della situazione con grande lucidità: "L'unica cosa positiva è che non ho sentito alcun dolore e non ho problemi fisici. Tuttavia sento di dover ricostruire completamente il mio tennis e di avere tanto da migliorare. In particolare non sono soddisfatto del mio servizio". Tsitsipas ha poi aggiunto: "Attualmente posso dire di giocare a tennis col sorriso. Non avere infortuni mi permette di avere le idee più chiare e poter pensare a lungo termine. Amo questo vita e farò tutto il possibile per ritrovare il mio miglior livello". Il tennista ateniese ha poi lasciato tutto di stucco quando ha toccato un tema delicato come la salute mentale.