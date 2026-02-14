Cilic sicuro, la frase che snobba Sinner e Alcaraz: "C'è solo un tennista che prendo come esempio"

Marin Cilic è uno dei giocatori che ha avuto l'opportunità di giocare sia durante l'epoca dominata da Federer, Nadal e Djokovic sia durante quella monopolizzata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il croato, che proprio nell'ATP 500 di Dallas - dove si è spinto fino in semifinale - ha tagliato il traguardo delle 600 vittorie in carriera a livello ATP, ha analizzato la differenza tra le due ere. "In termini di livello credo che ci siano molte somiglianze tra i due periodi. La differenza è che 10-12 anni fa avevamo giocatori come Berdych, Ferrer e Tsonga in grado di giocare bene tutte le settimane. Oggi, invece, ai giocatori classificati tra il numero 5 e 20 manca un po' di costanza e mostrano il loro miglior livello di tanto in tanto" ha dichiarato ai microfoni di Tennis Channel.