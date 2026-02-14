Cilic sicuro, la frase che snobba Sinner e Alcaraz: "C'è solo un tennista che prendo come esempio"
Marin Cilic è uno dei giocatori che ha avuto l'opportunità di giocare sia durante l'epoca dominata da Federer, Nadal e Djokovic sia durante quella monopolizzata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il croato, che proprio nell'ATP 500 di Dallas - dove si è spinto fino in semifinale - ha tagliato il traguardo delle 600 vittorie in carriera a livello ATP, ha analizzato la differenza tra le due ere. "In termini di livello credo che ci siano molte somiglianze tra i due periodi. La differenza è che 10-12 anni fa avevamo giocatori come Berdych, Ferrer e Tsonga in grado di giocare bene tutte le settimane. Oggi, invece, ai giocatori classificati tra il numero 5 e 20 manca un po' di costanza e mostrano il loro miglior livello di tanto in tanto" ha dichiarato ai microfoni di Tennis Channel.
Cilic: "Ecco chi è la mia ispirazione"
Il 37enne nativo di Medjugorie ha in seguito rivelato cosa - o meglio chi - lo spinge a continuare a giocare a tennis nonostante l'età: "Novak Djokovic è una grande ispirazione per me. Nonostante le dure sconfitte contro Sinner e Alcaraz nelle semifinali dei quattro Slam nel 2025, continua a crederci e a lavorare sul suo tennis. All'ultimo Australian Open ha giocato in maniera più aggressiva e ne ha tratto beneficio, spingendosi fino in finale". Cilic ha poi ammesso: "Nole mi dà anche fiducia perché è più grande di me di un solo anno. Se riesco a essere costante come lui magari posso raggiungerlo. Credo che ogni giorno si noti quanto sia diligente e professionale per tutto quello che riguarda il suo corpo, dalla dieta alla mobilità".