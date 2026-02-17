Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Sinner e Alcaraz a pesca insieme a Doha: sorrisi e grandi risate con Medvedev e Rublev

Alla vigilia del torneo in Qatar, Jannik e gli altri tre tennisti sono stati protagonisti di una simpatica attività nelle acque del Golfo Persico
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

A pochi giorni dall'inizio dell'ATP 500 di Doha, il torneo ha organizzato una divertente attività che ha coinvolto le quattro teste di serie più alte in tabellone. Insieme a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, osservati speciali dell'evento che si disputa in Qatar, c'erano i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Nel video condiviso sui social si vedono i quattro giocatori scendere da una macchina con maglietta e pantaloncini e una racchetta da tennis in mano. Lo strumento che dovranno usare per il loro compito non sarà però la racchetta bensì... una canna da pesca. Sinner e compagni salgono infatti su un'imbarcazione che inizia a navigare nelle acque del Golfo Persico, che bagna la città di Doha. Tra sorrisi, confessioni e un outfit alquanto singolare comincia dunque la loro avventura.

Sinner: che risate a pesca con Alcaraz, Medvedev e Rublev

Prima di entrare nel vivo della pesca, Medvedev chiede ai colleghi se fossero mai andati a pesca in passato e Sinner ammette: "Non ho mai provato". I quattro indossano dunque una maglietta bianca e dei larghi pantaloni a quadri - Sinner è l'unico che porta anche un cappello con la visiera - per poi ascoltare attentamente le indicazioni dell'esperto che mostra loro come procedere con la lenza e l'esca. Si può quindi cominciare e il primo a tirare su un pesce è Medvedev. Poi è il turno anche di Alcaraz, Sinner - davvero sorridente, come se avesso vinto uno Slam - e di Rublev, il quale fa scoppiare tutti a ridere fingendo che il pesce appena pescato si stia muovendo all'impazzata e lui fatichi a tenerlo fermo. Il filmato si conclude con i quattro tennisti in posa, trionfanti, con il bottino della loro uscita nel golfo dell'Oceano Indiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

