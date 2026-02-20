Bertolucci attacca, la dura frase in difesa di Sinner: "Serve presunzione per..."
L'eliminazione di Sinner dall'Atp di Doha ha fatto rumore. Ha abituato tutti troppo bene Jannik, e allora quando perde l'effetto è lo stupore generale. Per fortuna, l'unico che deve rimanere saldo - e lui lo è - è il numero due del mondo, che ha già superato il ko contro Mensik: "Ho passato periodi peggiori, so come riprendermi". Si difende così e viene difeso anche da Paolo Bertolucci, l'ex tennista che sui social si è scagliato a protezione di Jannik, bersagliato da più di qualcuno.
I due tweet di Bertolucci in difesa di Sinner
Con due tweet Bertolucci ha preso le difese di Jannik: "Sinner è innamorato, deve rivedere la preparazione, cambiare il team , ritrovare la cattiveria , cambiare gioco, lavorare solo sul suo tennis, limitare le pubblicità , accettare la superiorità di Alcaraz e rivedere la programmazione. Serve presunzione per processare il n 2 ATP", ha scritto con tanta ironia. In un secondo tweet ha aggiunto: "Caro Jannik Sinner, visto cosa hai combinato? Vincendo spesso li hai abituati male!".