Bertolucci attacca, la dura frase in difesa di Sinner: "Serve presunzione per..."

L'eliminazione di Sinner dall'Atp di Doha ha fatto rumore. Ha abituato tutti troppo bene Jannik, e allora quando perde l'effetto è lo stupore generale. Per fortuna, l'unico che deve rimanere saldo - e lui lo è - è il numero due del mondo, che ha già superato il ko contro Mensik: "Ho passato periodi peggiori, so come riprendermi". Si difende così e viene difeso anche da Paolo Bertolucci, l'ex tennista che sui social si è scagliato a protezione di Jannik, bersagliato da più di qualcuno.