L'Atp ha deciso di modificare una norma che avrà effetto anche sulle partite di Sinner e Alcaraz: di cosa si tratta

I tennisti non saranno più costretti a rimuovere dal polso i braccialetti intelligenti. L'ATP ha infatti reso noto di aver modificato il regolamento in seguito a quanto accaduto a Melbourne e alle polemiche nate da una decisione controversa. Durante l' Australian Open , alcuni giocatori, tra cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ma anche la numero uno WTA Aryna Sabalenka, erano stati obbligati dall'arbitro a togliersi il dispositivo prima dell'inizio dell'incontro . Una scelta che non avevano affatto gradito dato che questi wearables sono molto preziosi per loro. Il motivo? Consentono di tenere sotto controllo in maniera continua i parametri fisiologici, come qualità del sonno, recupero, stress, frequenza cardiaca e monitorano le prestazioni sportive.

La nota dell'ATP

"Il consiglio ha approvato una norma che si estende alla gamma di fornitori di dispositivi indossabili consentiti e all'uso in campo da parte dei giocatori nelle competizioni ATP, e ha autorizzato la direzione a determinare e finalizzare i dettagli di implementazione, compresi eventuali nuovi controlli di governance dei dati da implementare" recita il comunicato dell'ATP. Buone notizie dunque per i giocatori, che non saranno più costretti a rinunciare a questo strumento così prezioso per loro. "Ci sono certi dati che vorremmo tracciare in campo e poterli vedere dopo la partita" aveva dichiarato Sinner in Australia, spiegando il motivo dietro la scelta di indossare questi braccialetti.