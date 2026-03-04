Stefanini shock a Indian Wells, minacce di morte su Whatsapp: “Se non avessi perso…”

Ancora minacce di morte nei confronti di una tennista. Dopo l'episodio nel Challenger di Rosario, in cui a un giocatore spagnolo era stato intimato di perdere altrimenti un suo famigliare sarebbe stato sequestrato , a Indian Wells è stata l'italiana Lucrezia Stefanini a finire nel mirino degli scommettitori . L'azzurra ha documentato quanto accaduto con un video sui social, spiegando di aver ricevuto minacce di morte prima del suo match contro l'andorrana Victoria Jimenez Kasintseva , valido per il primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 californiano . Ciò che ha spaventato la numero 138 WTA - sconfitta in tre set dopo una battaglia di tre ore, per la cronaca - è che tali minacce non sono arrivate su un social qualunque dove tutti possono mandarle un messaggio bensì su WhatsApp. Il suo racconto è da brividi.

Stefanini shock: "Mi hanno mandato una foto di una..."

"Ho ricevuto un messaggio WhatsApp verso l'una: minacciavano me e la mia famiglia se avessi vinto il mio match. Hanno nominato i miei genitori, il posto dove sono nata e mi hanno mandato una foto di una pistola". Queste le parole di Lucrezia Stefanini, che si è rivolta immediatamente alla WTA. "Se racconto tutto ciò in questo video è perché ritengo che non sia stato giusto mettermi questa pressione o questo malessere prima di un match e farmi sentire non al sicuro. Detto questo, sono andata subito a denunciare alla WTA che mi ha messo a disposizione più sicurezza ed è stata molto attenta, facendomi accompagnare alla macchina dopo la mia partita. Tutto il torneo si è mobilitato per farmi sentire al sicuro". Infine, Stefanini ha precisato che non si è lasciata spaventare dal quel messggio né lo farà in futuro: "Non posso permettermi di farmi intimidire o condizionare per il mio lavoro. Penso che questo sia un lavoro ma anche un divertimento, quindi non posso pensare che delle minacce possano rovinare questo sport. Non ho dato peso a quei messaggi su Whatsapp, però ho denunciato e continuerò a farlo se continuerete a mandarmi questi messaggi".

Il presidente della Fitp Binaghi: "Fatto gravissimo e intollerabile"

"Le minacce subite da Lucrezia Stefanini sono un fatto gravissimo e intollerabile. L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a un’atleta rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport. Chi pensa di poter condizionare una partita attraverso la paura, o di colpire una giocatrice per interessi legati alle scommesse, deve sapere che si muove su un terreno criminale. Si tratta di comportamenti che meritano un’immediata risposta giudiziaria. La Federazione è al fianco di Lucrezia senza esitazioni. Chiediamo l’identificazione e la punizione dei responsabili e pretendiamo che il sistema internazionale rafforzi in modo drastico i meccanismi di tutela degli atleti. Lo sport non si tocca. E chi lo minaccia deve pagarne le conseguenze".