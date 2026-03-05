Bublik esalta Sinner: "In campo è glaciale, ma fuori…"

Alexander Bublik è un tennista che ha fatto un salto di qualità incredibile nell'ultimo anno e mezzo. Non a caso è entrato nella Top 10 della classifica Atp. Un traguardo che non capita a molti atleti in carriera. Il kazako ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso il podcast Nothing Major: "Quando sono entrato in Top 10 ero felice perché mi rendevo conto del risultato raggiunto ma dopo ho parlato con il mio team per capire cosa fare e quali obiettivi raggiungere. Ci siamo fatti i complimenti ma subito ho resettato per capire poi cosa fare. Alla fine non difenderò punti fino al Roland Garros praticamente e quindi ci siamo detti perché non provare ad andare il più in alto possibile, tanto ho già raggiunto il mio obiettivo principale. Adesso devo giocare bene ed essere molto solido nel corso delle gare".