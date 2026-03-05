Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Bublik esalta Sinner: "In campo è glaciale, ma fuori…"

Il kazako, una delle sorprese del circuito nell'ultimo anno e mezzo, ammira il campione azzurro: i dettagli
TagsBubliksinner

Alexander Bublik è un tennista che ha fatto un salto di qualità incredibile nell'ultimo anno e mezzo. Non a caso è entrato nella Top 10 della classifica Atp. Un traguardo che non capita a molti atleti in carriera. Il kazako ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso il podcast Nothing Major: "Quando sono entrato in Top 10 ero felice perché mi rendevo conto del risultato raggiunto ma dopo ho parlato con il mio team per capire cosa fare e quali obiettivi raggiungere. Ci siamo fatti i complimenti ma subito ho resettato per capire poi cosa fare. Alla fine non difenderò punti fino al Roland Garros praticamente e quindi ci siamo detti perché non provare ad andare il più in alto possibile, tanto ho già raggiunto il mio obiettivo principale. Adesso devo giocare bene ed essere molto solido nel corso delle gare".

Sinner, il pensiero di Bublik  

Bublik, poi, ha messo il focus su Sinner: "Per giocare a livello dei Big Three devi essere un alieno e quindi io non posso essere paragonato. Li ho ammirato negli anni ma non ho un rapporto con loro. Con Alcaraz e Sinner invece è una cosa diversa. Carlos ha un grande gioco ed è anche una persona molto divertente. Sinner? Dentro il campo è freddo, potremmo definirlo anche glaciale ma fuori è una persona molto simpatica ed affrontare o allenarsi con loro è una bella esperienza".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

